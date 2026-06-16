De las “fotos íntimas” a “no se vayan con el novio": Las frases más polémicas de Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, es conocida en la política mexicana por su estilo confrontativo, directo y polémico. Ahora la morenista sumó un nuevo capítulo a su largo historial de escándalos. Aquí te dejamos las declaraciones más controvertidas e incluso discriminatorias que han marcado la trayectoria reciente de Layda Sansores.

Layda Sansores pide a jóvenes "no irse con el novio" para no inflar cifras de desaparecidos

La polémica más reciente ocurrió el pasado 15 de junio durante una transmisión oficial. Ante la preocupación de que el número de carpetas de investigación por desaparición aumente en Campeche y sea usado como un arma de golpeteo político en las próximas campañas, Sansores lanzó un inusual llamado a las jóvenes: "Ahora vamos a tener 128, ya no se vayan con los novios... Madre santa, le vamos a dar carnita a estos señores".

La gobernadora justificó el alza estadística argumentando huidas voluntarias, dejando de lado la perspectiva de género. Este incremento real en las carpetas se debe a la reforma legal de 2025, la cual obliga a las fiscalías del país a registrar de forma inmediata todas las denuncias ante la presunción del delito, eliminando burocracias pero incomodando la narrativa de seguridad del gobierno estatal.

Nueva polémica para Layda Sansores...



La gobernadora de Campeche sugirió a las mujeres "no irse con el novio" para evitar el aumento de reportes de desaparición, comentarios que desataron críticas por minimizar una problemática grave y cuestionar la obligación de las fiscalías… pic.twitter.com/ymiIHsGa1n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

El escándalo de las supuestas fotografías íntimas de diputadas del PRI

Uno de los momentos más ríspidos en la carrera de la gobernadora ocurrió en medio de su cruenta batalla mediática contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno. En una de sus transmisiones, Sansores aseguró públicamente tener en su poder fotografías de carácter íntimo de varias diputadas federales del partido tricolor, advirtiéndoles de manera intimidante que debían tener cuidado.

La declaración encendió las alarmas del Tribunal Electoral, que determinó que ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género, abriendo un debate sobre el uso de recursos públicos para el espionaje y la denostación política. Además de que fue inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.

"Ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar en la vida": Afirma Layda Sansores

Durante un evento público que pretendía conmemorar los derechos de las comunidades originarias, Layda Sansores desató indignación total por una frase calificada como clasista y discriminatoria. Al hablar sobre la vulnerabilidad social de la región, la gobernadora sentenció en el podio: "Ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar en la vida".

La declaración fue duramente criticada debido a que, en lugar de dignificar a los pueblos originarios o destacar políticas públicas de desarrollo, redujo la identidad indígena y de género a una condición de tragedia absoluta y desdicha, mostrando una profunda falta de sensibilidad gubernamental.

"Ya no cualquiera puede ser candidato, tienes que tener muy buenos padrinos": Layda Sansores

Otra de las declaraciones más polémicas ocurrió cuando la gobernadora habló abiertamente de los filtros económicos y de poder oculto que condicionan la democracia en el contexto de violencia y narcotráfico en México. Lejos de defender un sistema equitativo, Sansores reconoció de forma descarnada las dificultades para acceder a las boletas electorales:

"Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera puede, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos. Es complicado".

La frase causó revuelo en la opinión pública al provenir de una autoridad estatal, interpretándose como una admisión implícita de que las candidaturas en el país ya no dependen del respaldo ciudadano o de la popularidad, sino del financiamiento masivo y del narcotráfico que opera detrás de las campañas.