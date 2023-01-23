¿En qué horario y hasta cuándo puedo recoger mi credencial de elector?

La credencial de elector, también conocida como la credencial del INE, es uno de los documentos oficiales con el que los mexicanos no solo votan, sino también sirve para realizar trámites ante instituciones privadas o pública, aunque algunas personas al momento de tramitarla olvidan ir por ella, conoce en qué horario puedes recoger el plástico y hasta cuándo tienes para hacerlo este 2023.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución que expide este documento a través de los 900 módulos en donde puede acudir la persona interesada.

Recientemente, el órgano electoral alertó sobre presuntos gestores para citas y entregas de la credencial de elector.

⚠️ El INE México NO TIENE GESTORAS/ES para realizar citas o entregar credenciales a terceras personas. Infórmate: https://t.co/0gaOAz45nc. pic.twitter.com/XVFE7UHN8L — INEtelMX (@INEtelMX) January 20, 2023

¿Hasta cuándo puedo recoger mi credencial de elector en el INE?

Una vez que acudiste al módulo más cercano a tu domicilio a tramitar tu credencial de elector, el tiempo en promedio para emitir este documento es de aproximadamente dos semanas, sin embargo, el instituto electoral recomienda checar el estatus de tu credencial para conocer cuándo se puede recoger la INE.

Será en el mismo módulo en donde se solicitó en donde se podrá acudir a recoger con el comprobante que dieron al momento de hacer el trámite.

¿Tramitaste #TuINE?



No olvides recogerla en tu Módulo de Atención Ciudadana.



Verifica su estatus https://t.co/8d27tLqvX0 y no te quedes sin tu #CredencialParaVotar. pic.twitter.com/g0GV8IUgmU — @INEMexico (@INEMexico) January 23, 2023

En caso de que no se pueda recoger en la fecha que indica el INE, el órgano indica que se puede pasar cualquier día y tiene hasta dos años para acudir por ella.

Al respecto, recordó a quienes tramitaron su credencial de elector en 2021 que tienen hasta el 28 de febrero de este 2023 para recogerla, ya que en caso de no recoger este documento se destruirá y el registro se dará de baja en el Padrón Electoral.

➡️ Si tramitaste #TuINE en 2021 y no la has recogido, recuerda que tienes hasta el 28 de febrero de 2023 para ir por ella y participar en las decisiones de tu país. https://t.co/9RlblLPX9c pic.twitter.com/rG24NNRwOZ — @INEMexico (@INEMexico) January 23, 2023

Horario para recoger mi credencial de elector o INE

De acuerdo con información del INE, los 900 módulos que se encuentran en todo el país tienen un horario de 08:00 a las 20:00 horas, sin embargo, exhorta revisar el horario del módulo más cercano al domicilio donde se tramitó la credencial de elector.

La consulta del horario para recoger la credencial del INE se realiza a través de su página Ubica tu módulo.