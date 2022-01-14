Descubren criadero de peces más grande del mundo en la Antártida

Un equipo de investigadores del Instituto Alfred Wegener, en Alemania, descubrió el criadero de peces más grande del mundo, hasta ahora conocido, en el sur del mar de Weddell, cerca de la plataforma de hielo de Filchner en la Antártida meridional.

Los biólogos alemanes indicaron que en la zona de reproducción había unos 60 millones de peces en cría de la especie Neopagetopsis, mejor conocidos como pez draco rayados de Jonás. Los expertos lograron fotografíar y filmar el nido marino.

Autun Purser, líder de la investigación del Instituto Alfred Wegener, explicó que en febrero de 2021, un barco de investigación alemán atravesó el mar de Weddell en la Antártida y mientras arrastraba la cámara de video descubrieron miles de nidos de peces con hasta 2100 huevos.

¿Qué tipo de peces viven en el criadero descubierto en la Antártida?

Los peces descubiertos en el criadero de la Antártida crecen hasta unos 60 centímetros, están adaptados para vivir en el frío extremo ya que ellos mismo producen anticongelantes. Además, gracias a las aguas ricas en oxígenos de la región, estos peces son los únicos vertebrados que tienen sangre incolora y libre de hemoglobina.

Un área de reproducción de 240 km2 con 60 millones de nidos del pez draco descubren bajo los hielos antárticos - #science #ciencia #nature: https://t.co/FjDarNWGb8 — frank-h (@FrankHilzerman) January 13, 2022

El mapeo determinó que el criadero de peces abarcan una extensión de 240 kilómetros cuadrados, lo equivalente a la isla de Malta, algo que resultó aún más sorprendente para los científicos pues explicaron que “la idea de que una zona de cría de dracos tan grande no se descubriera antes es totalmente fascinante”.

Después del descubrimiento, la zona se encuentra en observación por los investigadores, quienes colocaron cámaras y luces sobre una de las partes más densas del criadero de peces para aprender más sobre el comportamiento y reproducción de estos animales.

Este sistema de vigilancia llamado Batimetría y Observación del Fondo del Océano (OFOBS), está constituído para inspeccionar el lecho marino de ambientes extremos, y funciona con un cable especial de fibra óptica.

Además, el mar de Weddell es una zona protegida de la pesca ilegal, una de las prácticas más destructivas de la vida marina, explicaron los investigadores alemanes.

