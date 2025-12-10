Transferencia de reclusos: EU “devuelve” a 14 narcotraficantes y vendedores de armas a México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos , a través de su Oficina de Asuntos Internacionales, confirmó el traslado de 14 ciudadanos a México. Todos ellos estaban cumpliendo una condena federal en EU por delitos graves relacionados a las armas y la drogra.

Los delitos incluyen la distribución de drogas, el tráfico ilegal de armas de fuego, o ambos. La transferencia fue ejecutada el 5 de diciembre y contó con el apoyo de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) del Departamento de Justicia.

United States Department of Justice Transfers 14 Mexican Nationals with Drug or Firearm Convictions to Mexico Under International Prisoner Transfer Treatyhttps://t.co/0czQ4H7Yah — Criminal Division (@DOJCrimDiv) December 9, 2025

Tratado de prisioneros entre Estados Unidos y México

La transferencia se llevó a cabo conforme al Tratado Internacional de Traslado de Personas Condenadas que existe entre Estados Unidos y México.

Este programa está autorizado por el Congreso y permite que ciudadanos extranjeros elegibles, que estén bajo custodia federal o estatal en EU, sean transferidos a su país de nacionalidad para terminar sus sentencias, bajo ciertas condiciones. Los 14 reclusos mexicanos solicitaron formalmente el traslado, el cual fue aprobado por ambos gobiernos.

Estadounidenses condenados regresan a EU

Los mismos tratados que permiten la transferencia de extranjeros a México también autorizan a los ciudadanos estadounidenses encarcelados en el extranjero a solicitar ser transferidos a EU.

Un ejemplo de esta reciprocidad ocurrió el 9 de diciembre, cuando tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron transferidos a Estados Unidos. Los términos restantes de sus sentencias oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio.

Estados Unidos cuenta con 85 acuerdos de traslado con diferentes países

El programa de Transferencia Internacional de Prisioneros es administrado por la Unidad de Transferencia Internacional de Prisioneros (IPTU), que forma parte de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Actualmente, Estados Unidos mantiene otros diez acuerdos bilaterales de transferencia y dos convenciones multilaterales, lo que suma una relación de tratado con más de 85 países. Estos acuerdos permiten a los extranjeros condenados acercarse a sus redes de apoyo social y familiar.

Trasladeo de reos a México

De acuerdo al gobierno mexicano, nuestro país cuenta con 16 tratados bilaterales y 3 multilaterales de traslados de reos desde extranjeros que buscan volver a su país o mexicanos que buscan regresar a la república.

Dicho trámite no requiere la contratación de ningún abogado, pues las comunicaciones de la petición solo se tratan entre autoridades.