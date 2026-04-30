Israel detiene flotilla de ayuda humanitaria a Gaza cerca de Grecia

En una operación de gran escala ejecutada en aguas internacionales, las fuerzas navales de Israel interceptaron este jueves una flotilla humanitaria que buscaba romper el bloqueo a la Franja de Gaza. El incidente, ocurrido a más de 900 kilómetros de su destino, ha desatado una crisis diplomática que involucra a varios gobiernos europeos y denuncias de "piratería" por parte de los activistas.

INTERCEPTION HAPPENING NOW pic.twitter.com/lwXVnysDV7 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026

El asalto en alta mar: Láseres, armas y sabotaje

La Global Sumud Flotilla (GSF), compuesta por 58 embarcaciones que zarparon desde puertos en España (Barcelona), Francia e Italia (Sicilia), denunció un operativo violento durante la madrugada.

Según testimonios y publicaciones en la cuenta de X de la organización, lanchas militares se aproximaron apuntando láseres y armas semiautomáticas. Los activistas fueron obligados a ponerse de rodillas en las cubiertas bajo órdenes de individuos que se identificaron por radio como miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los organizadores acusan a las fuerzas israelíes de "sistemáticamente deshabilitar y destruir" varios botes, aplastar motores y bloquear las comunicaciones por radio y satélite.

La GSF denunció que, tras las detenciones, los militares dejaron a civiles varados en embarcaciones sin energía ni motores, justo en la trayectoria de una "masiva tormenta" que se aproxima a la región.

israeli military boats have illegally surrounded the flotilla in international waters and threatened kidnapping and violence.



Communications with 11 vessels have been lost and israeli media claims that 7 boats have been intercepted. Governments must act now to protect the… pic.twitter.com/DfuRyFm925 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Activistas detenidos y respuesta de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó la detención de aproximadamente 175 activistas provenientes de más de 20 botes, quienes están siendo trasladados a territorio israelí.

Israel sostiene que actuó de forma "pacífica y sin bajas" para evitar la ruptura de un bloqueo naval que consideran legal bajo el derecho internacional. Argumentaron que una acción temprana era necesaria debido al gran número de embarcaciones.

El gobierno israelí afirmó que, en una inspección inicial, hallaron materiales que parecen ser drogas y anticonceptivos, y calificaron la misión como un "truco publicitario" (PR stunt).

Israel acusó a los organizadores de colaborar con Hamas para sabotear el plan de paz del presidente Donald Trump y distraer la atención del rechazo del grupo palestino a desarmarse.

Reacciones Internacionales y Crisis Diplomática

El incidente ha provocado una respuesta inmediata de varios actores europeos, dado que la interceptación ocurrió fuera de las aguas territoriales griegas, cerca de la isla de Creta.

Grecia: El portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis, aclaró que no hubo consulta previa por parte de Israel y que las autoridades griegas no tienen derecho a intervenir en aguas internacionales, aunque se mantienen en alerta máxima para operaciones de búsqueda y rescate.

El portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis, aclaró que no hubo consulta previa por parte de Israel y que las autoridades griegas no tienen derecho a intervenir en aguas internacionales, aunque se mantienen en alerta máxima para operaciones de búsqueda y rescate. Italia: La Primera Ministra Giorgia Meloni condenó la incautación y exigió la liberación inmediata de los ciudadanos italianos detenidos (estimados en 24 personas), exigiendo garantías sobre su seguridad física.

La Primera Ministra condenó la incautación y exigió la liberación inmediata de los ciudadanos italianos detenidos (estimados en 24 personas), exigiendo garantías sobre su seguridad física. Unión Europea: El portavoz de asuntos exteriores de la UE instó a Israel a respetar el derecho internacional marítimo y humanitario.

La situación en Gaza

La flotilla buscaba presionar para la apertura de un corredor humanitario permanente en un momento crítico para la población de la Franja:

Aunque se han observado mejoras en el acceso de ayuda tras el alto el fuego de octubre (parte del plan Trump), la ONU advierte que los servicios esenciales están al borde del colapso y que miles de personas siguen en condiciones catastróficas.

Esta es la mayor movilización civil marítima hasta la fecha. En octubre de 2025, una misión similar fue detenida por Israel, resultando en la deportación de más de 470 personas, incluida la activista Greta Thunberg.

