En la Habana, Cuba, se vive una escasez generalizada de alimentos, medicamentos y combustible. Ciudadanos consultados describen una crisis: farmacias vacías, bodegas sin productos y apagones constantes .

Cuba y la crisis de servicios básicos: luz, agua y alimentos en escasez

En recorridos por la capital de Cuba, vecinos relatan que conseguir comida básica es cada vez más difícil y que el transporte público también enfrenta fallas continuas.

"Esta bodega está vacía, no hay nada", afirma un maestro de box al mostrar los anaqueles sin productos.

"Fíjate que la bodega no entra nada, donde venden la comida no hay nada, sal nada más", comenta una mujer al referirse al abasto en su colonia.

Joaquín, vendedor de fruta, agrega: "El transporte está malo, el problema de la medicina está malo, la comida está muy mala, muy difícil de conseguir porque están muy altos los precios y el poder adquisitivo es muy pobre".

Cuba enfrenta crisis sanitaria: farmacias vacías y falta de medicamentos

El comunismo en Cuba enfrenta cuestionamientos abiertos en medio de la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos en La Habana.

Un estudiante universitario describe el ambiente actual:

"La verdad es que esto es un país que es una dictadura, no somos libres en expresión, en los hospitales la salud es gratis pero no hay medicinas, es algo trágico".

Las carencias también se reflejan en los servicios públicos.

"Queremos luz, queremos comida, queremos agua y el gobierno no hace caso", señala una ciudadana.

Un maestro de música añade: "La salud es gratis pero no hay medicamentos, la escuela es gratis pero no hay libros”.

Cuba en crisis tras 67 años de Revolución: voces que cuestionan el modelo

Sobre la Revolución, que suma 67 años en el poder, también surgen críticas directas: "Cuba da asco, me duele hablarte así de mi país, pero esto no sirve".

El gobierno ha reconocido la situación económica y pidió resistencia ante el escenario actual: "Vamos a vivir tiempos difíciles".

Habitantes comparan el momento con el llamado 'Periodo Especial' de los años noventa tras la caída soviética.

En varias zonas de La Habana se observan acumulaciones de basura y dificultades para acceder a servicios básicos; en farmacias, el desabasto es evidente.

"No hay nada, para el dolor no hay nada", afirma una farmacéutica.

Al intentar conseguir paracetamol, la respuesta fue similar: "Hay más farmacia que medicamentos".

Sin combustible suficiente, con interrupciones eléctricas y escasez creciente, ciudadanos describen un deterioro sostenido en sus condiciones de vida.