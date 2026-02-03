Morena se fractura en Campeche y crece presión contra Layda Sansores

El panorama político en Campeche se ha complicado para la gobernadora Layda Sansores , luego de que 11 de los 16 diputados locales se desmarcaran de su bloque, lo que evidenció una fractura interna en el Congreso del estado.

Tras este rompimiento, la gobernadora exigió la renuncia del coordinador de los legisladores de Morena, Antonio Jiménez , a quien responsabilizó de la pérdida de control político dentro del grupo parlamentario.

La crisis no se limita al ámbito legislativo. Al interior de Morena también comenzaron a surgir voces que cuestionan el rumbo de la administración estatal y el liderazgo de Layda Sansores.

Ruptura en el Congreso y señalamientos por falta de liderazgo

Ante el quiebre de su bancada, Layda Sansores recurrió a uno de sus colaboradores más cercanos para lanzar críticas directas contra el liderazgo parlamentario. Desde su entorno se señaló que lo ocurrido responde a una falta de liderazgo, atribuida a lo que calificaron como soberbia política del coordinador legislativo.

Las declaraciones reflejan el nivel de tensión que existe entre el gobierno estatal y el grupo parlamentario que, hasta hace poco, respaldaba de forma mayoritaria a la gobernadora.

Consejeros de Morena piden frenar confrontación política

La confrontación interna en Morena no se limita al Congreso local. Consejeros estatales del partido consideraron que ha llegado el momento de poner un alto a la gobernadora y llamaron a un cambio de rumbo político.

Desde ese sector se planteó la necesidad de convocar a una reconciliación amplia en Campeche, que incluya a la clase política, empresarial, sectores sociales, trabajadores, comerciantes y a la academia, a quienes señalaron como grupos que se han visto vulnerados en las últimas semanas.

Analistas advierten crisis interna y señalan prácticas autoritarias

Para analistas políticos, lo que ocurre en Campeche es una muestra del deterioro interno de Morena, especialmente cuando el poder ya no alcanza para repartir cuotas políticas.

Desde esa óptica, se advirtió que la situación exhibe lo que califican como una deriva autoritaria, al señalar una acumulación de decisiones polémicas atribuidas a Layda Sansores, entre ellas presiones a la universidad local y persecución contra periodistas, según los propios analistas.

Llamados a la serenidad desde CDMX no frenan la confrontación

Aunque desde la Ciudad de México se han emitido llamados a la serenidad y moderación, en Campeche el conflicto político continúa escalando. De acuerdo con las críticas internas, la prioridad de Layda Sansores sería contratar más deuda, lo que, según sus detractores, comprometería el futuro financiero del estado.

La confrontación abierta dentro de Morena mantiene al gobierno estatal en un escenario de alta tensión política, con un Congreso dividido y crecientes cuestionamientos desde su propio partido.