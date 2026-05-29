El fracaso de Morena en Chihuahua y el escudo de impunidad a Rubén Rocha Moya

La marcha en contra de la gobernadora Maru Campos mostró la realidad de Morena: pérdida de convocatoria, falta de unidad y una estructura interna con los nervios de punta justo cuando empieza la cuenta regresiva para el 2027.

Esto significó el primer gran fracaso de Ariadna Montiel como nueva dirigente de Morena, y otro tropezón para Andy López Beltrán en el partido. Incluso Andrea Chávez la calificó como “la marcha más grande de la historia de Chihuahua”, pero la realidad los golpeó con menos de 5 mil personas, muchas de ellas acarreadas de otros estados.

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El factor Rubén Rocha Moya y el mapa electoral

¿Morena estará perdiendo su vigor y potencia? Todo indica que sí y la razón tiene nombre y apellido: Rubén Rocha Moya. Ese gobernador que fue acusado por Estados Unidos de ser un criminal y un corrupto.

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Y aquí es donde todo se conecta. No olvidemos que tanto Chihuahua como Sinaloa son dos de las 17 gubernaturas que se van a renovar en las elecciones del próximo año. Lo que estamos viendo no es un simple pleito, es una batalla por los votos. Morena sabe que el escándalo criminal en Sinaloa los tiene contra las cuerdas para conservar ese estado, y por eso les urge desgastar a la oposición.

La contradicción del discurso oficialista

Para intentar tapar el crimen, atacaron desesperadamente a la gobernadora Maru Campos y la acusaron de “traición a la patria” por un operativo para desmantelar un narcolaboratorio con la asistencia de Estados Unidos que ocurrió en Chihuahua. Pero usemos la lógica más simple: ¿Qué no traición a la patria es proteger a los narcopolíticos? ¿Qué no traición a la patria es entregarle las llaves de los estados a los cárteles?

El cinismo del oficialismo quedó en evidencia: usan el aparato del Estado para perseguir a una gobernadora vulnerando la presunción de inocencia, mientras le dan total impunidad y cobijo a Rubén Rocha Moya y compañía aun con pruebas. Parece que quisieron medir su fuerza rumbo al 2027, pero terminaron exhibiendo su propia debilidad.

Soy América López y esto es Casilla 27.