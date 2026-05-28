Es “pedorra; no sirve para nada": Morena así busca impedir narcocandidatos con comisión en el INE

La Cámara de Diputados se convirtió en un ring durante la sesión, pues legisladores de Morena y el PRI se confrontaron en una jornada tensa por la reforma para crear en el Instituto Nacional Electoral (INE) una comisión que impida la llegada de narcocandidatos a las campañas.

El oficialismo aprobó esta reforma y la oposición pidió a Morena que mejor se mire al espejo y exhibieron los nexos de la llamada 4T por todo lo alto del Palacio Legislativo. Así fue una de las sesiones más álgidas de la Cámara de Diputados.

¿Quiénes fueron los diputados que se pelearon en la sesión en San Lázaro?

Los protagonistas de este momento agresivo fueron los diputados Carlos Gutiérrez, del PRI, y

Zenyazen Escobar, de Morena.

El morenista se quitó el sombrero y se alistó para los golpes. No llegaron a los golpes, pero luego el conflicto era entre legisladores de Morena: Zenyazen Escobar y Mario Carrillo.

Oposición reacciona a comisión anti narcocandidatos

La sesión continuó mientras los legisladores del oficialismo habían aprobado una reforma para crear en el INE una comisión anti narcocandidatos en las campañas. El PRI entonces desplegó una manta y ligó a morenistas con el narcotráfico.

“Ahora resulta que el partido más señalado por tener vínculos con el crimen organizado pretende revisar la integridad de las candidaturas. Por favor”, expresó Abigael Arredondo, del PRI.

La oposición acusó que los narcos se visten de guinda.

“Todos los caminos llevan a Palenque: los sobrinos del almirante José Rafael Ojeda, señalados por la fiscalía como cabeza de la red de huachicol fiscal; el nombramiento de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, rey del huachicol, como responsable de la aduana de Reynosa; Adán Augusto, el senador que todavía goza de fuero, investigado por Sedena en el caso Olmeca, vinculado con la organización de La Barredora; y sí, lo más sonado: ¿y el Rocha?”, Noemí Luna, diputada del PAN.

“No voy a poner en manos de las fiscalías del narco y de las policías del narco la democracia de México”, dijo Federido Döring, diputado del PAN.

¿Qué hará la comisión contra narcocandidatos?

Con la nueva disposición, el INE tendrá que verificar con los cuerpos de seguridad la integridad de los aspirantes a un cargo de elección popular, a petición de los partidos políticos. Para el priista Rubén Moreira, la reforma a la ley es letra muerta.

“Esa comisión riñe con la presunción de inocencia. Esto no va a ayudar a evitar que el crimen se meta en las elecciones. ¿Por qué van a votar una comisión pedorra que no sirve para nada?”, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.

Pero Morena y sus aliados aplicaron la aplanadora. La comisión anti narcocandidatos se aprobó en medio de una jornada que se prolongó 33 horas en San Lázaro y que casi termina a golpes.