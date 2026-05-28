La verdadera historia de Canal 40: así pasó de la crisis financiera a convertirse en ADN Noticias

La historia mal contada puede pasar de generación en generación y para no caer en errores y falsos señalamientos, te contamos la verdadera historia de cómo nació Canal 40, hoy ADN Noticias.

“La apropiación de Canal 40 pues fue de una manera violenta” así es como el gobierno federal crea su propia narrativa. Pero una vez más, la realidad se aleja de la ficción, y para eso debemos recordar el nombre de Javier Moreno Valle.

Historia de ADN 40: ¿Cómo pasó a manos de Ricardo Salinas Pliego?

En 1998, Canal 40, conocido con el nombre “CNI Canal 40” era el nombre comercial de la señal producida por la Corporación de Noticias e Información.

La empresa atravesaba su peor momento, y su dueño Javier Moreno Valle, firmó una alianza con TV Azteca para que le inyectara capital a cambio de compartir contenidos y espacios publicitarios.

Javier Moreno Valle recibió en calidad de préstamo 25 millones de pesos para reestructurar la deuda del canal. Pero una vez que vio el dinero se olvidó del trato, porque en cuestión de meses, Javier Moreno enterró dicho acuerdo.

Para 2000, dejó de transmitir los contenidos de Azteca en su señal, rompiendo contratos con Ricardo Salinas Pliego, además de que nunca pagó el préstamo.

Comienza batalla legal con Canal 40 y Tv Azteca

Un panel arbitral internacional le dio la razón a Ricardo Salinas Piego y reconoció que Javier Moreno Valle tenía adeudos con Grupo Salinas. Fue entonces que en el 2002 y respaldado por una resolución legal, TV Azteca recuperó la planta transmisora en la Ciudad de México.

A pesar de que el derecho y la ley asistían a TV Azteca, en enero de 2003 regresó la señal a Moreno Valle debido a un amparo y a lo dispuesto por la entonces Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

El compromiso fue que Moreno Valle pagaría la deuda a TV Azteca, pero dicho pago nunca ocurrió y en 2005 llegó el colapso.

Los trabajadores de CNI se fueron a huelga después de meses que Javier Moreno Valle no les pagó su salario. Pasaban los meses y no llegaba ni la quincena, ni Moreno Valle.

Tv Azteca pagó pasivos laborales

350 empleados denunciaron incumplimientos contractuales y el canal dejó de transmitir. Por su parte, el dueño del canal enfrentó acusaciones de fraude y salió de México.

Grupo Salinas se encargó de rescatar a CNI, pagó los pasivos laborales y acordó con el sindicato para que el canal volviera al aire. Así, el 21 de febrero de 2006, TV Azteca relanzó la señal de Canal 40 como Proyecto 40, un espacio dedicado a noticias y cultura.

Pero el éxito no se puede quedar estancado y 11 años después, el 13 de marzo de 2017, el canal evolucionó a ADN40.

ADN Noticias: Te hablamos con la verdad

Hoy, como ADN Noticias, la señal se ha consolidado como una de las plataformas informativas más vistas de México. Pero detrás de ese éxito hay historias marcadas por la incertidumbre y la lucha de cientos de trabajadores que, durante la crisis de CNI no sabían qué iba a ser de ellos.

Uno de ellos es Salomón, quien tras la huelga logró mantener su fuente de trabajo y hoy suma dos décadas de trayectoria sin dejar de recibir una sola quincena. Como él, decenas de colaboradores encontraron una nueva oportunidad laboral de la mano con Ricardo Salinas Pliego.