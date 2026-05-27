CNTE no descarta más bloqueos y se queda en CDMX: se rompe diálogo con Gobernación

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no llegaron a un acuerdo con autoridades del gobierno de México durante el tercer día de jornada de movilizaciones, así que el plantón continuará en la Ciudad de México (CDMX).

Por la mañana, salieron en pequeños grupos de su campamento instalado en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico y avanzaron por Paseo de la Reform a rumbo a la Secretaría de Gobernación, en

la calle Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Diálogo de la CNTE con Segob se rompe tras reunión

Una comisión de la CNTE ingresó alrededor de las 10:00 horas para reunirse con autoridades de la dependencia federal.

Un par de horas después, los representantes salieron de la Secretaría de Gobernación, donde informaron que el diálogo se había roto en lo que restaba del día.

La comitiva tomó un receso. La conversación terminó y regresaron a bloquear Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 1 Poniente, para ejercer presión en defensa de sus compañeros en Oaxaca y exigir que cesaran los actos de represión contra el magisterio.

¿CNTE hará más bloqueos en CDMX?

De nueva cuenta, tuvieron roces con automovilistas y motociclistas al impedirles el paso. Poco antes de las 15:00 horas liberaron la vialidad y regresaron a su campamento.

La dirigencia reiteró que no seguirá la negociación mientras sus compañeros “sean reprimidos” y confirmó que siguen sin recibir respuestas por escrito a sus demandas. Esta noche, los dirigentes instalarán su asamblea estatal para definir nuevas acciones y posibles bloqueos.