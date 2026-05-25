No vean TV Azteca: así reaccionaron famosos, políticos y organismos ante intento de censura

Hablar con la verdad incomoda. Hablar de lo que pasa actualmente en México, duele, pero no se puede ocultar el sol con un dedo. Ante el intento de censura por parte del gobierno federal y el llamado de no ver TV Azteca, solo queda oponerse a la censura y defender la libertad de expresión.

Repudio a la censura en un país lleno de narcotraficantes y violencia

El inédito boicot del gobierno federal contra TV Azteca encendió las alertas en el continente. La Sociedad Interamericana de Prensa consideró desafortunadas las declaraciones de la presidente Claudia Sheinbaum.

“Tales señalamientos desde el poder hacia los medios de comunicación agravan la estigmatización y pueden afectar el ejercicio de la libertad de prensa”, expuso el organismo integrado por más de mil 300 medios impresos, televisoras y estaciones de radio.

El llamado presidencial a “no ver TV @Azteca" es un intento evidente de censura y un ataque directo a la libertad de expresión. Millones de mexicanos nos siguen porque informamos con la verdad, no con consignas.



No nos callaremos: seguiremos denunciando corrupción, complicidad… pic.twitter.com/8be1hFftVr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

La feroz campaña lanzada desde el poder también fue criticada por la alianza de medios, especialmente en un contexto de violencia por el que atraviesa México.

Desde el congreso hubo solidaridad con TV Azteca y críticas a la censura. Figuras como Kenia López Rabadán aseguraron que se necesita ver a todas las televisoras, leer todos los periódicos y así cada mexicana y cada mexicano que tome una posición, lo haga de manera informada.

Ventaneando, Venga la Alegría y Al Extremo se pronuncian por censura

Desde el Ajusco, los conductores que encabezan los programas informativos o de entretenimiento respondieron así al boicot desde Palacio Nacional…

“Sabes por qué nos ven: porque hablamos con libertad, porque divertimos a las personas, porque los entretenemos y porque los informamos sobre lo que realmente está sucediendo en este país”, sentenció Paty Chapoy.

La reacción en Venga la Alegría no se hizo esperar, y el el conductor Sergio Sepúlveda declaró:

La 4T traicionó a millones: mintió, robó y se alió con el narco para llegar al poder.



Fabricó trampas criminales, persiguió opositores y enterró la verdad en el cajón de la impunidad. Mientras tanto, el fentanilo mata en ambos lados de la frontera, continúa el robo de… pic.twitter.com/5LVOE2WSnY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

“Lo voy a decir a título personal, orgulloso de lo que hago, con la conciencia tranquila de hacer lo mejor para los millones de personas que nos ven y creen en nosotros, y que no ha sido solamente un mes, sino unos años para acá, que tenemos décadas trabajando para entretenerlos y para informarles”

“A pesar de que su voz tiene mucho poder, no le está hablando a borregos; nosotros no le hablamos a borregos; le hablamos a personas inteligentes que deciden qué ver, qué consumir, y por eso está viéndonos a nosotros” declaró “Capi” Pérez.

Libertad de expresión: el mal de la 4T

Nunca antes un jefe de Estado en México llamó públicamente a boicotear una televisora, y una declaración así no puede tomarse a la ligera, porque golpear la libertad de prensa no se puede minimizar, ni justificar.

Las luchas que México ha ganado en favor de la libertad de expresión no se pueden perder solo porque los medios no siguen la narrativa que el gobierno quiere.

Hay que dejarlo claro, en el país hay desaparecidos, feminicidios, asesinatos, ecocidio, corrupción, y sobre todo pacto con el crimen organizado, y eso no es mentir, es hablar con la verdad.