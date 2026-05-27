Boicot contra TV Azteca enciende alertas tras ataque lanzado desde Palacio

Claudia Sheinbaum, presidente de México, desde Palacio Nacional lanzó un mensaje: “No vean TV Azteca”, pero este ataque contra la libertad de expresión fue condenado no solo en México.

En países como Perú, Colombia, Venezuela y Paraguay, medios de comunicación pusieron sobre la agenda este golpe contra la prensa en México.

Palabras de Sheinbaum contra TV Azteca violan la libertad de prensa

Como una preocupante agresión y asedio a la libertad de expresión, así el periodismo en América Latina ha tomado las declaraciones de Claudia Sheinbaum contra TV Azteca.

La Alianza Informativa Latinoamericana, en un comunicado, consideró: “Las palabras de la presidenta mexicana constituyen una violación de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información, que son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática”, publicó.

Prensa se solidariza con TV Azteca tras mensaje de Sheinbaum

No fue la única. La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que desde hace más de 80 años trabaja por la defensa de la libertad de expresión en las Américas, se solidarizó con la televisora y expresó “su más profunda preocupación y enérgico rechazo ante las recientes declaraciones formuladas por la presidenta de México”.

Pronunciamientos que se sumaron al rechazo contra el boicot desde Palacio, emitidos por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios MX.

Oposición ve una medida desesperada en Sheinbaum por mensaje contra TV Azteca

El rechazo a medidas autoritarias también vino de casa, donde la oposición califica el boicot presidencial como una medida desesperada.

“La verdad es que está desesperada, porque lo que no quiere es que leas o que veas cualquier medio que tenga independencia. Ella solo quiere que los mexicanos se informen a través de las mentiras del Bienestar, a través de la propaganda, el alpiste matutino de las mañaneras”, expresó el diputado del PAN, Federico Döring.

“No estamos de acuerdo en que se censure a las audiencias y menos que desde la mañanera haya un embate a TV Azteca, porque hoy es TV Azteca y mañana serán otros medios”, externó Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado.

“Eso es exactamente lo que sucede en los regímenes de corte autoritario. El gobierno lo que quiere es que la única versión que cuente sea la que dan ellos en La Mañanera y que todas las demás voces estén descalificadas”, comentó Ricardo Anaya, coordinador de senadores del PAN.

“Yo los invito a todos a que vean todos los medios de comunicación y, en especial ahora, a TV Azteca”, dijo Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, Michoacán.

“Mostramos lo que su gobierno quisiera esconder”: La contundente respuesta a la presidenta tras pedir no ver TV Azteca

Así que la crítica contra el autoritarismo que ciega y silencia no solo se ha lanzado desde México, un territorio ya considerado hostil para la prensa.

De ahí que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores expusiera su solidaridad con TV Azteca ante cualquier descalificación que pueda interpretarse como una amenaza a la libertad de expresión.

La lucha para defender la libertad de expresión se da en distintos frentes, conscientes todos de que las únicas batallas que se pierden son las que se abandonan.

