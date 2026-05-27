Maru Campos encara a la FGR por persecución política y se niega a declarar

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este martes a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, donde rechazó declarar y aseguró que existe una persecución política en su contra.

Arropada por dirigentes y legisladores del PAN, la mandataria estatal llegó a las oficinas federales para responder al citatorio que recibió recientemente, aunque desde el inicio dejó claro que cuestionaría la legalidad del procedimiento.

Frente a medios de comunicación, Maru Campos acusó un “doble rasero” por parte del oficialismo y criticó que, mientras algunos personajes ligados a investigaciones criminales reciben trato distinto, a ella se le intenta involucrar en un caso judicial.

Maru Campos acusa a Morena de persecución política

Durante su mensaje, la gobernadora afirmó que el citatorio fue elaborado de manera irregular y aseguró que las autoridades buscan “torcer la ley” para perjudicarla políticamente.

“Me citan tramposamente para declarar mientras quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico son invitados a entrevistas amistosas”, declaró.

También lanzó críticas directas contra Morena, al señalar que el país atraviesa un momento complicado por decisiones políticas que, según dijo, favorecen a delincuentes mientras se persigue a opositores.

Las declaraciones de la mandataria provocaron reacciones inmediatas entre simpatizantes y adversarios políticos, especialmente porque el caso ocurre en medio de la tensión entre gobiernos estatales opositores y autoridades federales.

PAN respalda a Maru Campos tras citatorio

El Partido Acción Nacional cerró filas en torno a la gobernadora de Chihuahua. Entre quienes la acompañaron estuvo Jorge Romero, quien aseguró que el caso tiene motivaciones políticas.

El dirigente panista señaló que buscan reactivar investigaciones previamente cerradas y acusó a las autoridades de intentar desviar la atención pública de otros temas nacionales. “Es persecución política y jurídica dura y burda”, afirmó.

Por su parte, el asesor jurídico de Maru Campos, Roberto Gil Zuarth, explicó que la estrategia legal de las autoridades sería colocar a la gobernadora en una situación “preimputativa” dentro de una investigación en marcha.

Según Gil Zuarth, detrás de la solicitud de entrevista existía la intención de vincular jurídicamente a la mandataria estatal pese al fuero que le otorga su cargo.

PAN no descarta movilizaciones por caso Maru Campos

La dirigencia panista también advirtió que podría movilizarse en caso de que se intente proceder legalmente contra la gobernadora sin pasar antes por el proceso de juicio político correspondiente.

Integrantes del PAN señalaron que permanecerán atentos al desarrollo del caso y acusaron un uso político de las instituciones de justicia.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido detalles públicos sobre la investigación relacionada con el citatorio enviado a Maru Campos.