¿Viajas? Checa qué autos se quedan en casa este sábado por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Antes de tomar carretera o moverse por la ciudad, conviene hacer una pausa y revisar el calendario del Hoy No Circula.

Este sábado 18 de abril no todos los vehículos podrán circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que conocer las restricciones vigentes puede marcar la diferencia entre un traslado sin contratiempos o una multa inesperada.

Debes revisar bien el calendario de circulación, ya que no todos pueden salir a las calles de la CDMX y el Edomex.



Vehículos con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Vehículos con holograma 2, que no circulan ningún sábado.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué vehículos no circulan durante la primera fase de contingencia?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis cuando se llega a activar la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, hay varios hologramas y placas que no pueden circular.

De acuerdo con las medidas vigentes, en un horario de 5:00 a 22:00 horas no pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00 con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8, así como los automóviles con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa ronda entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 3 mil pesos, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón, lo que suma otros cientos de pesos más.

La medida forma parte de una estrategia ambiental para disminuir contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de lunes a sábado en la CDMX y el Estado de México, con restricciones que dependen del color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma del vehículo.



Lunes: Engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6

Martes: Engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8

Miércoles: Engomado color rojo y placas 3 y 4

Jueves: Engomado color verde y terminación de placas 1 y 2

Viernes: Engomado color azul y placas 9 y 0