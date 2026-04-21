¿Tu coche se queda en casa? Así aplica el Hoy No Circula este 21 de abril

Si este martes 21 de abril planeas salir en auto por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene detenerte un momento antes de encender el motor. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y, aunque forma parte de la rutina diaria, ignorarlo puede salir bastante caro.

Las restricciones tienen como objetivo disminuir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, también implican sanciones importantes: las multas pueden superar los 3 mil pesos, además del riesgo de que tu vehículo sea remitido al corralón. Por eso, más vale revisar bien si tu auto puede circular este día.

¿Qué autos no circulan este martes 21 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este martes deben suspender circulación los siguientes vehículos:



Autos con holograma 1 y 2

Engomado color rosa

Terminación de placas 7 y 8

El horario de la restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, aplicable en las 16 alcaldías de la capital y en varios municipios conurbados del Edomex.

Si tu vehículo entra en esta categoría, lo mejor es anticiparte y buscar alternativas como el transporte público, aplicaciones de movilidad o incluso compartir auto para evitar contratiempos.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Quiénes sí pueden circular sin problema en CDMX?

No todos los vehículos están sujetos a estas limitaciones. Este martes sí pueden transitar sin inconvenientes:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Unidades de emergencia y servicios urbanos

Autos con permiso para personas con discapacidad

Es importante considerar que los vehículos con placas foráneas también deben respetar estas disposiciones cuando circulan en la zona metropolitana.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula opera en toda la Ciudad de México y en municipios clave del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, donde la movilidad es constante.

No respetar esta medida puede derivar en sanciones de entre 20 y 30 UMA, además de los gastos por arrastre y resguardo del vehículo.