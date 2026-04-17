¿De qué trató la mañanera de este viernes 17 de abril? Presidenta Sheinbaum viaja a Barcelona
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum vuela a España para la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, Rosa Icela Rodríguez informa sobre los avances del Gobierno Federal este 17 de abril.
Este viernes 17 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum presenta un formato especial. Desde el Salón de la Tesorería, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza el diálogo circular debido al viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Barcelona, España. La mandataria participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, invitada por el presidente español Pedro Sánchez, en un encuentro que busca fortalecer el multilateralismo y combatir la desinformación global. En Azteca Noticias te llevamos los detalles de la agenda nacional y el seguimiento de esta importante misión diplomática.
Mañanera Sheinbaum 17 de abril: ¿De qué trató este viernes? Presidenta viaja a Barcelona
Pemex admite que fuga de ducto causó derrame en Veracruz
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confirmó que continúan las investigaciones para conocer el motivo y deslindar las responsabilidades que den lugar sobre el derrame de petróleo que se dio a conocer el día de ayer, jueves, en la refinería Olmeca en Tabasco.
"Las investigaciones y todos los planteamientos que se harán, continúan, es una cosa que continúa, hicieron planteamientos de cada una de las acciones que van a seguir en estas próximas semanas", dijo.
¿A qué hora comienza la mañanera?
Este viernes 17 de abril la presidenta Sheinbaum viaja a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. La Mañanera del Pueblo estará encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. La mañanera está programada a las 7:30 am.
Este viernes 17 de abril viajamos a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. La Mañanera del Pueblo estará encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. pic.twitter.com/tFf0zVEETq— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026