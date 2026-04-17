¿De qué trató la mañanera de este viernes 17 de abril? Presidenta Sheinbaum viaja a Barcelona

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confirmó que continúan las investigaciones para conocer el motivo y deslindar las responsabilidades que den lugar sobre el derrame de petróleo que se dio a conocer el día de ayer, jueves, en la refinería Olmeca en Tabasco.

"Las investigaciones y todos los planteamientos que se harán, continúan, es una cosa que continúa, hicieron planteamientos de cada una de las acciones que van a seguir en estas próximas semanas", dijo.