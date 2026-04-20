VIDEO: Madre buscadora encara a Fernández Noroña por desaparición de su hija y es intimidada por su equipo

El reclamo por los desaparecidos en México volvió a chocar de frente con la barrera del poder. Durante un acto público, una madre buscadora encaró al senador Gerardo Fernández Noroña para exigir respuestas por la desaparición de su hija, ocurrida en 2024 en el Estado de México. Sin embargo, lo que debió ser un espacio de escucha se convirtió en un escenario de tensión cuando el equipo del legislador rodeó a la mujer para impedirle el paso.

La mujer, cuya voz se quebraba al mencionar el nombre de su hija, intentó acercarse al senador, pero fue bloqueada por personas cercanas a él, quienes formaron un cerco humano. Ante la insistencia del reclamo, la respuesta del legislador generó una ola de críticas en redes sociales al pedir a sus colaboradores que "la grabaran", un gesto interpretado por colectivos de víctimas como una táctica de intimidación y minimización del dolor.

VIDEO: Madre buscadora encara a Noroña por desaparición de su hija

La denuncia de la madre buscadora se centra en la indiferencia. Mientras ella exigía avances en la investigación que lleva dos años congelada, Noroña se mantuvo a distancia, delegando en su equipo la contención de la mujer. El video del incidente, que ya es viral, muestra el contraste entre la urgencia de una madre que busca a su hija y la frialdad de los políticos que priorizan el control del evento sobre escuchar a las personas.

Este incidente reabre la herida sobre la crisis de desapariciones en el país, especialmente en el Edomex, y pone bajo la lupa la actitud de las autoridades federales frente a las familias que realizan el trabajo de búsqueda que el Estado ha omitido.

En pleno acto público, una madre buscadora encaró al senador @fernandeznorona para exigir respuestas por su hija desaparecida en el Edomex.



Fue rodeada e impedida de acercarse, mientras el legislador minimizaba el reclamo. El hecho desata indignación y reabre el debate sobre la… pic.twitter.com/Cjs7dZgPqN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

Colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos han manifestado su respaldo a la madre buscadora, señalando que pedir que se grabe a una víctima en medio de una crisis emocional es una falta de respeto a la dignidad de las familias. Para las personas, este episodio refleja una profunda indiferencia entre los servidores y la tragedia humanitaria que viven miles de mexicanos.