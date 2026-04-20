Lo más relevante de la mañanera de hoy lunes 20 de abril; Cumbre en Barcelona
La presidenta Claudia Sheinbaum detalla los acuerdos alcanzados en Barcelona tras su viaje de fin de semana. Lo más relevante de la mañanera de este lunes minuto a minuto.
Este lunes 20 de abril de 2026, la presidenta Sheinbaum encabeza la mañanera tras su regreso de su gira por España. Ante los medios de comunicación, Claudia Sheinbaum Pardo detalló los hitos de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, destacando su propuesta global de destinar el 10% del gasto armamentista mundial a un ambicioso programa de reforestación. Con el respaldo del mandatario español Pedro Sánchez, México fue confirmado como la próxima sede de este encuentro de líderes progresistas, consolidando el liderazgo regional del país. En Azteca Noticias te presentamos el balance detallado de esta misión diplomática.
Mañanera de Sheinbaum hoy 20 de abril: ¿De qué habló la presidenta? Viaje a Barcelona
Sobre aumento de precios en la gasolina
"No hay razón de ser para el precio que están poniendo", mencionó la presidenta Sheinbaum, quien reclama que el precio del diesel sea muy alto en algunos lugares y recordó los subsidios que el gobierno ha destinado para evitar aumentos.
Reunión con Jaimeson Greer
La presidenta informó que a las 10 am recibirá a Jaimeson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, en el marco de las conversaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio.
"El día de hoy viene el representante de los Estados Unidos, ya llegó ayer de el área de Estados Unidos para ver todos los tratados comerciales USTR, representación comercial de los Estados Unidos, este título de la Secretaría de Comercio Peniel y su equipo como parte de los trabajos de la revisión de el T-MEC, se hizo reuniones en Washington y ahora vine para acá, los voy a recibir a las 10 de la mañana y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía", dijo la presidenta.
¿Quién es quién en los precios?
Iván Escalante, titular de la Profeco, da a conocer el quién es quién en el envío de dinero. Mismo que destaca que Finabien es la mejor opción por el promedio de comisión y el tipo de cambio.
Terremoto en Japón
La presidenta envía su solidaridad a Japón por el terremoto de magnitud 7.4 y destacó que espera que no haya pérdidas humanas.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México, desde Palacio Nacional.