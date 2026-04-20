Lo más relevante de la mañanera de hoy lunes 20 de abril; Cumbre en Barcelona

La presidenta informó que a las 10 am recibirá a Jaimeson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, en el marco de las conversaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio.

"El día de hoy viene el representante de los Estados Unidos, ya llegó ayer de el área de Estados Unidos para ver todos los tratados comerciales USTR, representación comercial de los Estados Unidos, este título de la Secretaría de Comercio Peniel y su equipo como parte de los trabajos de la revisión de el T-MEC, se hizo reuniones en Washington y ahora vine para acá, los voy a recibir a las 10 de la mañana y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía", dijo la presidenta.

