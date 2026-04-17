¡La Selección Mexicana es de TODOS!: Solo 3 de cada 10 pueden pagar plataformas para verla; diputado propone transmitir partidos en TV abierta

La pasión por el fútbol en México enfrenta una barrera digital que podría dejar a millones fuera de la jugada. Ante el reciente esquema de derechos de transmisión, el diputado Juan Guillermo Rendón ha presentado una iniciativa para garantizar que los encuentros de la Selección Mexicana se transmitan por TV abierta en todo el territorio nacional, evitando que el acceso al equipo de todos dependa de una suscripción de pago.

¡La Selección Mexicana es de todos! ⚽🇲🇽



Existe una iniciativa para que los partidos se transmitan siempre por televisión abierta. Actualmente, muchos juegos se pierden en plataformas de pago donde solo 3 de cada 10 mexicanos tienen acceso.



Los secretos de los derechos de… pic.twitter.com/ITIGxAxffK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

¿Por qué los partidos de la Selección Mexicana deben ser en televisión abierta?

El argumento central de esta propuesta radica en la brecha de conectividad que existe en el país. Según datos presentados en la iniciativa, solo 3 de cada 10 mexicanos tienen acceso a plataformas de streaming o servicios de paga, lo que significa que el 70% de la población quedaría excluida de ver a la Selección Mexicana si no es por TV abierta.

Esta medida busca proteger el derecho de las audiencias a disfrutar de eventos de alto interés nacional sin costo directo. El proyecto legislativo no solo contempla los partidos amistosos, sino que pone especial énfasis en torneos importantes de la CONCACAF, como la Copa Oro y la Nations League, además de los encuentros de la Copa Mundial Femenil 2027.

Rumbo al Mundial 2026: El fútbol como derecho nacional

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la iniciativa plantea que la Selección Mexicana y su señal en TV abierta son fundamentales para la identidad cultural. El diputado Rendón subrayó que no se trata solo de fútbol, sino de todas las representaciones nacionales en disciplinas como béisbol y voleibol, que también deberían estar al alcance de cualquier hogar con un televisor.

En caso de que no se logren acuerdos voluntarios con las dueñas de los derechos de transmisión, la propuesta sugiere acciones legales y administrativas para asegurar que la televisión abierta transmita a la Selección Mexicana. El objetivo es claro: que el deporte nacional no sea un privilegio restringido, sino un encuentro que una a todo el país frente a la pantalla.