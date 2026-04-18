Trasladan de urgencia a Murillo Karam al hospital tras derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria

Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la extinta Procuraduría General de la República, ha pasado los últimos cinco días internado en un centro hospitalario privado ubicado en la zona sur de la Ciudad de México.

El exfuncionario fue movilizado desde su residencia en la colonia Lomas de Chapultepec, sitio donde permanece bajo la medida de prisión domiciliaria como parte de los procesos judiciales que se siguen en su contra. Actualmente, el pronóstico sobre su estado físico se mantiene bajo reserva por parte del personal médico y sus allegados.

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La situación clínica del exprocurador es delicada, ya que se encuentra en la unidad de terapia intensiva. Según los reportes más recientes, los especialistas le practican una serie de exámenes y chequeos exhaustivos con el objetivo de confirmar o descartar la presencia de un edema cerebral. Este nuevo episodio se suma a un historial clínico complejo que ha marcado su estancia en custodia desde que fue capturado originalmente en agosto de 2022.

Un historial de padecimientos durante el proceso penal

Desde que inició su reclusión en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, la salud del señalado ha sido un tema recurrente en las diligencias judiciales. Tanto sus defensores legales como el propio imputado han manifestado en diversas audiencias los malestares físicos que lo aquejan.

Entre las enfermedades crónicas que se han documentado previamente figuran problemas de hipertensión, afecciones cardíacas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

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Debido a estas condiciones, Murillo Karam ha requerido traslados constantes a distintas instituciones de salud pública y especializada. En registros previos constan ingresos a la Torre Médica de Tepepan, así como a los hospitales de Balbuena y Xoco.

🚨 Hospitalizan de emergencia a Murillo Karam



Habría sufrido un derrame cerebral en su casa, donde cumple prisión domiciliaria



Fue llevado al Hospital Ángeles Pedregal pic.twitter.com/NbUNuZXSb0 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 18, 2026

Fue precisamente por este cuadro de vulnerabilidad que, en abril de 2024, se le permitió abandonar el centro penitenciario para continuar con sus juicios desde su hogar, buscando garantizar una atención adecuada a sus padecimientos.

¿Por qué está en prisión domiciliaria Jesús Murillo Karam?

La figura de Jesús Murillo Karam es central en las investigaciones relacionadas con los eventos trágicos ocurridos en la Normal Rural de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República lo identifica como uno de los sujetos responsables de obstaculizar el acceso a la justicia y el esclarecimiento de lo sucedido con los estudiantes desaparecidos.

Se le imputan cargos de tortura, desaparición forzada y delitos cometidos contra la administración de justicia, derivado de su gestión en el caso.

El exfuncionario es reconocido principalmente por haber formulado la versión denominada “verdad histórica”. Dicha narrativa oficial sostenía que los jóvenes normalistas fueron privados de la vida e incinerados por integrantes de una organización delictiva.

Por estas acciones, el Estado mexicano mantiene abiertos los expedientes penales, mientras el procesado lucha ahora por su estabilidad física en un entorno hospitalario tras casi 2 años de haber iniciado su proceso legal.

