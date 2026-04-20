¡Hoy No Circula en CDMX! Lo que debes saber antes de salir este lunes

Si este lunes 20 de abril tienes pensado salir en auto por la Ciudad de México o circular por municipios del Estado de México, más vale revisar antes el calendario del programa Hoy No Circula. Evitar una multa o un mal rato puede ser tan sencillo como verificar si tu vehículo tiene permitido circular.

Autos que NO circulan este lunes por el Hoy No Circula

De acuerdo con el esquema habitual, este lunes deberán quedarse en casa los siguientes vehículos:



Autos con engomado amarillo

Vehículos con terminación de placas 5 y 6

Unidades con holograma 1 y 2

El horario de restricción se mantiene sin cambios: de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche. Durante este periodo, las autoridades mantienen operativos activos en distintos puntos, por lo que ignorar la medida puede salir caro.

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los automovilistas están restringidos. Este lunes podrán circular sin problema:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos de personas con discapacidad con permiso vigente

Si tu unidad entra en alguna de estas categorías, puedes transitar con normalidad durante todo el día.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Dónde aplica la medida del Hoy No Circula?

El programa no solo se implementa en la capital. Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, también aplica en municipios conurbados del Estado de México como:



Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Tultitlán

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Chimalhuacán

Valle de Chalco

La Paz

Multas y consecuencias en 2026 por no respetar el Hoy No Circula

Saltarse el programa no es cualquier cosa. La sanción económica puede ir de aproximadamente 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo del valor de la UMA vigente en 2026.

Pero eso no es todo: en algunos casos, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y resguardo, elevando considerablemente el costo total de la infracción.

El programa Hoy No Circula no es una decisión arbitraria. Fue implementado para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México, una de las zonas con mayor carga vehicular del país.

Al limitar la circulación de ciertos autos cada día, se busca mejorar la calidad del aire. Además, en caso de contingencia ambiental, las restricciones pueden endurecerse, afectando a más vehículos.

