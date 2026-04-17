Doble “strike” a Infodemia: Gobierno mintió para encubrir derrame de Pemex en Veracruz

La plataforma de "verificación" del Gobierno Federal, Infodemia, ha vuelto a quedar en evidencia. En un intento por proteger la narrativa oficial, la plataforma tildó de "mentira" los reportes periodísticos sobre el desastre ambiental en Veracruz, solo para que la realidad terminara por desmentirlos. Hoy, el "teatro" se ha caído: Pemex ha reconocido oficialmente que el derrame de hidrocarburo sí tuvo su origen en uno de sus ductos.

El pasado 20 de marzo, Infodemia publicó un comunicado asegurando que no existía sustento científico para vincular a la paraestatal con las manchas de crudo en las costas. En su afán de defensa, exhibieron las notas de Azteca Noticias y los mapas de Greenpeace, descalificando la investigación que hoy se confirma como una realidad técnica innegable.

Un patrón de falsedades: El historial de Infodemia

Este episodio marca el segundo "strike" importante para la plataforma gubernamental en lo que va del año. Cabe recordar que Infodemia también fue señalada por intentar engañar a la audiencia al asegurar que las imágenes de una mujer asoleándose en los balcones de Palacio Nacional eran producto de Inteligencia Artificial, una versión que fue rápidamente desmentida por expertos y testigos presenciales.

Pemex admite la culpa, Infodemia guarda silencio

Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, minimizaba la tragedia llamándola "gotitas", la plataforma de Infodemia servía como brazo ejecutor para silenciar las críticas. Sin embargo, ante la presión de las pruebas y la magnitud del daño en zonas como Pajapan, Pemex no tuvo más remedio que admitir la falla en su infraestructura.

Con este reconocimiento, queda claro que Infodemia no funciona como un verificador de datos independiente, sino como una herramienta de propaganda que, en su afán de "desmentir", termina propagando falsedades. Para los habitantes de la costa veracruzana, la mentira del Gobierno no solo manchó sus playas, sino también la confianza en las instituciones que deberían informar con la verdad.