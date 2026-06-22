¡Riesgo sanitario en Oaxaca! Hospital Civil suspende cirugías y acumula material contaminado por falta de equipo para desinfección

Cirugías suspendidas y problemas que se siguen acumulándose. Una vez más, médicos del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, el nosocomio más grande del estado de Oaxaca, denuncia carencias, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a las y los pacientes.

Los trabajadores del hospital aseguran que desde el pasado 5 de junio 2026 dejaron de funcionar los aparatos autoclaves, los cuales son utilizados para esterilizar el equipo médico. Las cirugías fueron suspendidas.

“Desde que entró el IMSS Bienestar estamos peor que en otras épocas (...) Rebasamos la etapa crítica estamos en una etapa de contingencia, la problemática es la falta de material estéril para realizar cirugías para realizar cesáreas partos y atender a recién nacidos además de la falta de insumos y medicamentos también ”, contó Patricia Méndez, enfermera del Hospital Civil en Oaxaca.

Acumulación de material contaminado: El grave riesgo sanitario en el Hospital Civil de Oaxaca

La falta de insumos y materiales para esterilizar el equipo médicos, provoca que el personal médico y pacientes se encuentren en riesgo, pues ante la falta de herramientas, el material contaminado se está contaminando dentro del Hospital Civil Aurelio Valdivieso en Oaxaca.

Ante ello, se envió un documento dirigido al director del hospital para solucionar un problema que pone en riesgo a usuarios y trabajadores.

“Sin autoclaves no podemos realizar los procesos de esterilización (...) Ya son autoclaves muy averiados que nada más vienen y le cambian una pieza, yo realmente pediría que compraran autoclaves nuevos”, explicó Magaly Zárate, jefa del Área de Esterilización del Hospital Civil.

Acusan violación a normas de salud en el Hospital Civil en Oaxaca

Las autoridades no dan soluciones. Hasta el momento, no existe ninguna solución por parte de las autoridades, esto pese a que se viola la NOM-016-SSA3-2012 y se afectan los derechos del paciente para recibir una atención de calidad.

Pese a los señalamientos, los servicios de salud de Oaxaca, no han respondido a esta nueva protestas laboral.

“Decirle al gobernador que se tome un tiempo de venir él o mandar a alguien para que vea cómo está realmente el hospital esta situación es básicamente todo el hospital”, compartió Magaly Zárate, jefa del Área de Esterilización del Hospital Civil, para los micrófonos de Azteca Noticias.