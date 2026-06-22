“Los privilegios los tienen los agresores”: Paula Fajardo acusa impunidad en Morelos tras romper el silencio de 10 años de abuso; exige justicia

¡Otro caso de impunidad en México! Paula Fajardo, víctima de violencia por parte de su expareja por más de 10 años, reclama la falta de resultados por parte de las autoridades a más de dos semanas de que su caso se hiciera viral en redes sociales.

A pesar de que las denuncias ya fueron presentadas, los testimonios son públicos y el temor sigue presente, la justicia sigue sin llegar. El caso se ha convertido en otro ejemplo de la distancia oficial y la realidad a la que se enfrentan las víctimas.

“Yo exhibo toda la violencia que viví en mi matrimonio, fueron 10 años y callé por miedo, por amenazas, por promesas (...) Esta violencia emigra a mis hijos, sigue conmigo, sigue en acoso, sigue en amenazas”, explicó Paula Fajardo, víctima de maltrato físico.

Entre amparos y abandono oficial: Jorge Francisco “N” evita su captura mientras Paula vive con temor

El caso de Paula Fajardo pasó totalmente desapercibido por el Gobierno de Margarita González, gobernadora de Morelos, así como para la Secretaría de Mujeres, encabezada por Clarisa Gómez Manrique; sin embargo, no fue hasta que su historia se dio a conocer en redes sociales, colocando el tema en la agenda pública.

Mientras tanto, Paula se enfrentaba a una nueva adversidad: Jorge Francisco “N”, su expareja, logró la obtención de un amparo para complicar el momento de su detención.

Hoy, Paula vive entre el temor y la incertidumbre, mientras su agresor consigue recursos legales para evitar su captura y las instituciones legales, supuestamente encargadas de proteger a las mujeres, no han logrado garantizar resultados.

“Entonces los privilegios los tienen los agresores y uno es el que se tiene que esconder por miedo, por represalias de haber exhibido”, contó Paula Fajardo.

Paula Fajardo exige a la Fiscalía actuar antes de que su agresor salga del país

Paula, denuncia que el hostigamiento de Jorge Francisco “N”, su expareja de hace 10 años, no terminó con la separación, pues asegura que las conductas de acoso se extendieron a personas cercanas a ella.

Y mientras ella sufre de hostigamiento por haber levantado la voz, las autoridades continúan sin ofrecer respuestas claras sobre el avance de la investigación, por lo que exige justicia, rapidez y respuestas claras.

“Al gobierno, a todas las instancias fiscales, que se apuren, que no le den tiempo para al rato salir del país”, exigió Paula Fajardo, para los micrófonos de Azteca Noticias.