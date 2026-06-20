Tulum, de pueblo mágico a trágico: familias sobreviven como pueden ante crisis

Hace no mucho tiempo en Tulum, encontrar un trabajo era cuestión de horas; las construcciones crecían sin descanso, los hoteles se multiplicaban y miles de personas llegaban atraídas por la promesa de prosperidad, pero hoy ante la crisis, su realidad es otra.

Con calles prácticamente vacías, negocios con pocas ventas, obras detenidas y playas invadidas por el sargazo, la postal que hoy se vive en Tulum es muy distinta al que hasta hace poco fue uno de los destinos más famosos del mundo. Detrás de esa transformación hay historias de familias que luchan por sobrevivir en medio de una crisis económica que golpea directamente a quienes dependen del turismo.

La historia de Jacinta: así viven las familias afectadas por la crisis en Tulum

Jacinta es una de las personas afectadas por la actual crisis; hace meses relataba cómo recogía basura para conseguir algo de dinero y alimentar a su familia. Hoy, su situación no ha mejorado del todo: trabaja un día a la semana limpiando una casa.

Su esposo consigue empleos ocasionales y sus hijos venden miel para contribuir a los gastos del hogar: “Mi niño tiene autismo y necesito comprar sus medicamentos. Está muy duro porque a nosotros nadie nos apoya”, reveló a cámaras y micrófonos de TV Azteca. Estas situación no es exclusiva de su familia, sus vecinos dicen que cada vez más personas piden comida o ayuda económica para salir adelante.

¿Por qué hay menos turismo en Tulum?

Habitantes y comerciantes de Tulum coinciden en que varios factores atribuyen a la crisis: la desaceleración económica, la reducción de visitantes y el impacto del sargazo.

Restaurantes que antes operaban a plena capacidad ahora reciben apenas unos cuantos clientes al día: “Tenemos 12 mesas y hoy solamente hemos tenido un servicio”, relata Antonela, una mesera que trabaja en una zona turística. Las playas, principal atractivo del destino de Tulum, muestran una imagen muy distinta a la que promocionan las campañas turísticas.

El sargazo también golpea la economía

Durante el recorrido por distintos accesos públicos a las playas de Tulum, la escena se repite: enormes acumulaciones de sargazo cubren extensas franjas de arena.

La presencia masiva de esta alga marina afecta la experiencia de los visitantes, además de que repercute directamente en hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y trabajadores locales.

Algunos turistas incluso expresan sorpresa y hasta decepción al encontrar playas muy diferentes a las imágenes que habían visto antes de viajar.

¿Qué está pasando con el empleo en Tulum?

La construcción, uno de los motores económicos de la región durante años, también atraviesa un momento complicado. Luis, albañil de oficio, recuerda que hace apenas dos años participaba simultáneamente en varias obras: “Antes teníamos cuatro o cinco obras. Ahora no hay nada. Llevamos meses esperando trabajo”, revela a Carolina Rocha.

El panorama es visible en distintos puntos del municipio: desarrollos detenidos, edificaciones inconclusas y negocios que operan a una fracción de su capacidad.

Tulum: destino que busca recuperar su brillo

Tulum sigue siendo uno de los destinos más reconocidos de México y del Caribe, sin embargo, para muchos de sus habitantes, el desafío actual no es atraer a visitantes, sino a recuperar la estabilidad económica que alguna vez caracterizó a la región.

Mientras las playas esperan mejores condiciones y los trabajadores nuevas oportunidades, miles de familias continúan resistiendo día a día.