Entre lágrimas y lluvia: Así despidieron a Grecia, adolescente asesinada junto a su tío en Escuinapa, Sinaloa

Dan el último adiós a Grecia Guadalupe y a su tío Arturo Ramiro, víctimas de la violencia desatada en Sinaloa. Entre lágrimas, flores blancas y muestras de cariño, los vecinos de Escuinapa despidieron a Grecia, una adolescente de 14 años, y a su tío, Ramiro, quienes murieron durante un ataque armado ocurrido durante la jornada del pasado 8 de junio.

¡La lluvia apareció acompañar el dolor de todo el municipio! La despedida se convirtió en una de las manifestaciones de duelo más conmovedoras registradas recientemente en la región sur del Estado. Cientos de personas se congregaron para acompañar al cortejo fúnebre y rendir homenaje a las dos víctimas, cuya muerte generó un enorme indignación, además de exigencias por justicia.

Ataque en Escuinapa: ¿Cómo fue el último adiós para Grecia y Ramiro?

La ceremonias iniciaron con un homenaje realizado en un campo deportivo de Escuinapa. Posteriormente los féretros recorrieron diversas calles de la cabecera municipal, estos fueron acompañados por familiares, amigos, compañeros y ciudadanos que decidieron sumarse al recorrido.

Uno de los momentos más emotivos sucedió durante el trayecto de Grecia Guadalupe, quien estaba próxima celebrar sus XV años, que fue acompañada por los chambelanes que participarían en esa fecha tan especial; ellos estaban vestidos para la ocasión y caminaron junto al cortejo como símbolo de una celebración que nunca pudo realizarse.

Por otra parte, Ramiro recibió el compañamiento de deportistas y personas vinculadas al ámbito deportivo local, quienes lo reconocieron por su trabajo, además de compromiso dentro del Instituto Municipal del Deporte.

Misa de despedida para Grecia y Ramiro: víctimas de ataque en Escuinapa

El recorrido concluyó en la Parroquia de San Francisco de Asís, donde se celebró una misa en memoria de ambas víctimas. El templo lució completamente abarrotado durante la ceremonia del sacerdote Gabriel Dagoberto Tirado, reconoció el profundo dolor que atraviesa la comunidad, además de qué pidió fortaleza para las familias afectadas.

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de recogimiento, mientras decenas de personas acompañaban a los familiares en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Un caso que reviva la preocupación por la violencia en Sinaloa

La muerte de Grecia y Ramiro genera una gran consternación en Escuinapa y en distintas regiones de Sinaloa, donde ciudadanos expresan su preocupación por los hechos de violencia que afectan a diversas comunidades. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades, familiares y amigos mantienen viva la exigencia de justicia.

Bajo un cielo gris y entre muestras de cariño, Escuinapa despidió a Grecia y a Ramiro, pero más allá de las flores y los homenajes, permanece una pregunta que resuena entre la comunidad: ¿cuándo dejarán de repetirse tragedias que enlutan a familias enteras?

