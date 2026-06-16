Corrió al peligro sin pensar: así fue el heroico acto de Alexis para salvar a una niña en la Carretera Nacional de Nuevo León

Lo que pudo terminar en una tragedia, se convirtió en una historia de valentía que hoy conmueve a miles de personas en Nuevo León. Un joven identificado como Alexis Salazar, reaccionó en cuestión de segundos cuando observó a una pequeña caminar peligrosamente hacia los carriles de la Carretera Nacional.

El increible suceso ocurrió justo a la altura de presa “La Boca” en el municipio de Santiago; sin pensarla dos veces el jóven corrió hacia el tráfico para ponerla a salvo. El acto quedó grabado en la memoria de quienes fueron testigos y es reconocido como un ejemplo de solidaridad y responsabilidad ciudadana.

¿Cómo ocurrió el rescate de la niña en Santiago, Nuevo León?

De acuerdo con el relato del propio Alexis, todo sucedió cuando salía del gimnasio junto a su novia, a unos 40 o 50 metros de distancia observó que una menor estaba caminando por la banqueta, pero en cuestión de segundos, la niña cambió de dirección y comenzó a dirigirse hacia la carretera: “No sé si fue mi instinto, simplemente solté a mi novia y comencé a correr, gritando que había una niña”, relató a Azteca Noticias.

Al darse cuenta del inminente riesgo, Alexis ingresó a la vía y avanzó prácticamente hasta el carril central hasta que logró sujetar a la menor, antes de qué ocurriera una tragedia.

Héroe sin capa en Nuevo León...



Alexis Salazar arriesgó su propia seguridad para rescatar a una niña que caminaba sola en plena Carretera Nacional, en Santiago.



Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el peligro, la puso a salvo y buscó a sus padres. Un acto de valentía que evitó… pic.twitter.com/QlSX15OWYV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

Después de poner a salvo a la menor, Alexis permaneció en el lugar junto con su novia y sus suegros para localizar a sus familiares; minutos después apareció la madre de la menor.

El joven reconoce que inicialmente sintió enojo por la situación, pero asegura que todo cambió cuando escuchó las palabras de agradecimiento de la mujer: “Me dijo que era un Ángel y que gracias a que me arriesgué su hija. estaba bien. Esas palabras son las que realmente resonaron en mí”, recordó.

¿Quién es Alexis Salazar? El Héroe de Santiago

Lejos de ser un rescatista profesional, Alexis lleva una vida cotidiana, como cualquier otro ciudadano, actualmente trabaja en el área de compras de material para la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y también imparte clases de marketing; sin embargo, esa tarde demostró que el heroísmo no siempre lleva uniforme.

Historias como la de Alexis Salazar recuerdan que incluso en medio de la rutina diaria existen personas dispuestas a actuar cuando alguien más lo necesita; su reacción evitó una posible tragedia, además de que dejó una lección que trasciende cualquier reconocimiento: Que el valor no siempre se anuncia, pero puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

