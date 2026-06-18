La fe entra a la cancha: México encomiendan el partido ante Corea al Niño Dios futbolero

La pasión por el futbol y la fe volvieron a encontrarse en el atrio de la Catedral Metropolitana, donde aficionados de México acudieron a pedir ayuda divina para que ganen ante el partido contra Corea.

Frente al Niño Dios futbolero, una tradición que nació en 1970 y que hoy revive, decenas de personas elevaron oraciones y encendieron veladoras.

Piden milagro para que México gané en el partido contra Corea

Hay aficionados que prefieren pedir ayuda celestial para que México le gane a Corea. La fe también juega en México y, aunque no está en la alineación, ya hay un México que le está pidiendo un milagro.

“El deseo de la gente es que México gane. Ahí está el poder de la oración”, dijo Manuel Corral, canónigo catedral metropolitana.

Es el Niño Dios futbolero y ya está en el atrio de la Catedral Metropolitana: “La fe siempre la tenemos puesta en Dios para todo”, mencionó Virginia, aficionada.

Es una tradición que nació en 1970 y hoy vuelve a cobrar vida. “Creo que esto es hermoso y una excelente representación de lo que es este increíble deporte, el futbol: atrae al mundo y ahora a la Ciudad de México”, explicó Joshua Giles, turista.

Es un apoyo celestial hacia los millones de aficionados que viven el futbol con esperanza y pasión, pero también con fe.

El Niño Dios futbolero está sobre un trono dorado ataviado con el uniforme que portara la selección mexicana ante su rival Corea; porta tenis blancos y está flanqueado por dos balones.

“La fe no solamente une pueblos, sino que ahora el deporte. Pienso que es muy importante para nosotros ahorita con todo lo que está sucediendo en nuestro país, unir ambas cosas”, comentó Nelda Ana María, aficionada.

Entre veladoras y miradas al cielo, aficionados llegan a pedirle más que un triunfo: que los 11 que van a jugar se la rompan en la cancha y que representen los sueños de millones de mexicanos.