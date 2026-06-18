Desde cantaritos a la lucha libre: Aficionados coreanos conquistan Guadalajara; así disfrutan del Mundial 2026

En los últimos días las calles de Guadalajara se han convertido en una extensión de Seúl, capital de Corea del Sur, con la presencia de cientos de aficionados surcoreanos, que lejos de quedarse en sus hoteles, salen a explorar cada rincón de la cultura jalisciense y mexicana.

La barrera del idioma ha desaparecido ante el entusiasmo de una afición que ha sido recibida con los brazos abiertos, y que hoy se preparan para disfrutar del partido entre México y Corea del Sur.

“Todos son súper amables y nos han apoyado mucho (..)Fuimos al primer partido de Corea y toda la gente de Guadalajara nos estuvo apoyando”, declaró Sayun, aficionada coreana que disfruta de las tierras tapatías.

Con máscaras y tequila: Aficionados coreanos viven el folclore tapatío

Además de disfrutar de las bebidas, la comida tradicional y las celebraciones por el Mundial 2026, “marea coreana” también llegó hasta la tradicional y emblemática lucha libre.

Con máscaras puestas y toda la energía, los coreanos fueron captados gritando y disfrutando del combate entre Los Rudos y Los Técnicos, quedando maravillados por el colorido y folklore pancracio mexicano.

Una de las paradas obligadas para los visitantes de Corea del Sur han sido los famosos “cantaritos”. Entre música de banda y el sabor del tequila, se les ve brindado y disfrutando como si hubieran nacido en tierra jaliscienses.

“Es muy interesante, busqué la lucha libre en el ChatGPT y ahora me encuentro aquí”, contó Lun Yun Kim, surcoreano.

Hospitalidad tapatía hace sentir a los aficionados de Corea del Sur como en casa

Y en las calles del Centro Histórico, la escena es de pura celebración, pues entre cantos, bailes improvisados y fotografías con los transeúntes, los surcoreanos se han vuelto la atracción principal de este Mundial 2026 en México.

Los visitantes de Corea del Sur, aseguran sentirse como en casa por la hospitalidad de la gente de Guadalajara, quienes incluso los ayudaron a celebrar durante el primer encuentro deportivo de Corea en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con ramen, cerveza y baile: El “Barrio Coreano” de la CDMX se prepara para el partido entre México vs. Corea del Sur

¿A qué hora es el partido de México vs. Corea del Sur este jueves?

El partido México vs. Corea del Sur se llevará a cabo este jueves 18 de junio 2026 alrededor de las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara. Este es uno de los juegos más esperados por la afición mexicana.