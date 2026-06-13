Tulum detrás del paraíso: el éxodo de los trabajadores entre inseguridad y crisis económica

Tulum, uno de los destinos más emblemáticos de la Riviera Maya mexicana, atraviesa una crisis silenciosa que no se ve en las postales turísticas. Detrás de sus playas y hoteles de lujo, cientos de trabajadores han comenzado a abandonar el lugar ante el aumento de la inseguridad, la caída del turismo y el deterioro económico que golpea a las comunidades que sostuvieron durante años su crecimiento.

La otra cara del turismo en Tulum

La historia de El Chuchuy y su familia refleja esta realidad. Llegaron a Tulum desde Veracruz con la esperanza de construir una vida mejor a través del trabajo honesto.

Durante años formaron parte del engranaje que hizo funcionar hoteles, clubes y comercios en lo que fue considerado una “joya” del Caribe mexicano. Sin embargo, esa estabilidad que encontraron se fue desmoronando.

En noviembre del año pasado, en medio de lo que ya percibía como una crisis del turismo, la familia vivía en condiciones precarias dentro de una zona habilitada por trabajadores, una especie de periferia invisible del destino turístico.

Allí, entre casas improvisadas y calles de tierra, comenzó a sentirse con mayor fuerza la caída económica.

La situación fue de mal en peor, con el cierre de espacios clave como el Parque del Jaguar y el incremento de hechos de violencia en la región. Para muchas familias, la decisión fue inevitable: abandonar Tulum y regresar a sus lugares de origen o migrar hacia otras comunidades del interior de Yucatán.

El reencuentro con la familia en uno de estos pueblos mayas muestra el otro rostro de la crisis. Lejos del turismo, la vida cotidiana se ha vuelto incierta.

Hay días en los que no se sabe si habrá comida suficiente, y la dependencia económica se ha convertido en una constante.

Consecuencias humanas de la inseguridad en Tulum

El caso de El Chuchuy también evidencia las consecuencias humanas de esta transición. Su salud se ha deteriorado, ya no puede caminar con normalidad y su vida actual contrasta con el esfuerzo de décadas de trabajo en la industria turística.

Su historia se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de un modelo económico que, en cuestión de años, pasó del auge a la incertidumbre.

Tulum, mientras tanto, sigue siendo un destino de fama internacional. Pero detrás de esa imagen persiste una realidad menos visible: la de quienes lo construyeron y hoy lo están dejando atrás.