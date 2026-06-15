Sara Carter contradice a México: revela cómo ubicaron a “El Mencho” y lanza advertencia sobre los narcopolíticos

La directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de Estados Unidos, , ofreció una nueva versión sobre el operativo que derivó en la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al asegurar que la ubicación del capo fue posible gracias a inteligencia estadounidense compartida con autoridades mexicanas.

Las declaraciones contrastan con la versión presentada previamente por el Gobierno de México, que sostuvo que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por las Fuerzas Armadas mexicanas dentro de una operación soberana.

Sara Carter asegura que Estados Unidos ubicó a “El Mencho”

Durante una entrevista difundida por el programa American Thought Leaders, la funcionaria estadounidense destacó el nivel de coordinación alcanzado entre ambos países en materia de seguridad y afirmó que la información clave para localizar al líder criminal fue obtenida por agencias de inteligencia de Estados Unidos.

“Vimos un progreso significativo en México, especialmente con ‘El Mencho', con el CJNG. Cuando pudimos ir tras ‘El Mencho'. Y lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando a la Guardia Nacional mexicana, las Fuerzas Especiales mexicanas, ya sabes, al general Trevilla, su operación. Cooperaron con nosotros. Dijimos: ‘Miren, aquí está la información. Vayan por él’. Y así lo hicieron”, declaró Carter.

La funcionaria añadió que la colaboración observada durante este operativo representó un nivel de cooperación que, según su perspectiva, no se había visto anteriormente entre ambos gobiernos.

Sara Carter ofreció una versión distinta sobre la caída de “El Mencho”: aseguró que fue inteligencia de #EU la que lo ubicó y que ordenaron a la Guardia Nacional mexicana actuar.



Mientras México insiste que fue un operativo soberano por las Fuerzas Armadas, en Washington… pic.twitter.com/DXl2X7Xcb4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

La versión del Gobierno de México

Semanas después del operativo, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la ubicación del líder del CJNG se logró mediante labores de inteligencia militar desarrolladas por las Fuerzas Armadas mexicanas.

De acuerdo con la versión presentada durante una conferencia oficial, los trabajos de seguimiento permitieron identificar a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de “El Mencho”, quien la trasladó a una propiedad ubicada en Tapalpa, Jalisco.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del ‘Mencho’, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con ‘El Mencho’ esta pareja sentimental”, señaló entonces el mando militar.

Washington insiste en la cooperación contra los cárteles

Las declaraciones de Sara Carter también estuvieron acompañadas de un mensaje sobre la estrategia estadounidense frente al crimen organizado. La funcionaria sostuvo que los cárteles mantienen su poder a partir de recursos económicos y estructuras de control territorial, por lo que consideró indispensable mantener una respuesta coordinada entre ambos países.

"¿Qué quieren los cárteles más que nada? Quieren poder y dinero. Eso es lo que los mantiene vivos. Su motor es el poder y el dinero. Y son despiadados. No tienen respeto por la vida humana”, afirmó.

Mientras México sostiene que el operativo fue producto de inteligencia propia ejecutada por las Fuerzas Armadas, Washington insiste en que la información compartida por Estados Unidos fue determinante para llegar hasta el líder del CJNG, una diferencia de versiones que vuelve a colocar bajo los reflectores el alcance de la cooperación bilateral en materia de seguridad.