Estafas en Mazamitla, Jalisco; alertan por fraudes a turistas en renta de cabañas

En Mazamitla, pueblo mágico de Jalisco, se han registrado al menos 10 estafas de renta de cabañas en lo que va del año, según denunciaron autoridades municipales, quienes alertaron ante el nuevo modus operandi identificado durante los últimos meses en la región.

A pesar de estos incidentes, la alcaldesa Amanda Albarrán Ramos informó que la ocupación hotelera se encuentra al 80%, con el mismo porcentaje de reservaciones ya registradas para los meses de junio y julio.

¿Cómo operan los estafadores de Mazamitla, Jalisco?

El modus operandi es cada vez más sofisticado. Los delincuentes utilizan redes sociales para atraer a turistas interesados en conocer Mazamitla, uno de los pueblos mágicos más pintorescos de Jalisco.

Publican fotografías atractivas de cabañas, ofrecen precios tentadoramente bajos y solicitan un depósito anticipado —generalmente la mitad del costo total— como garantía de reservación.

“Suben por medio de redes sociales los tipos de cabañas que tenemos, llegan los prestadores de servicio y las ofrecen baratas. Llegas a Mazamitla y te das cuenta de que fue una estafa”, señaló la presidenta municipal, Amanda Albarrán Ramos.

La víctima sólo descubre el fraude cuando ya está en el destino, con el dinero perdido y sin hospedaje. Una situación que arruina completamente la experiencia vacacional.

¿Dónde está y qué hacer en el pueblo mágico de Mazamitla, Jalisco?

La Secretaría de Turismo (Sectur), en su página destinada a pueblos mágicos de México, expone que Mazamitla es uno de los “destinos más atractivos” de la zona de montañas en Jalisco.

En la región se puede disfrutar de algunos platillos como la birria, el borrego al pastor, las corundas, gorditas de trigo, mole de olla, entre otros. Mientras que las bebidas más conocidas son el “pajarete”, el ponche de capulín o el tradicional atole de aguamiel, mezcal, pulque o tequila.

“Para llevar un recuerdo de viaje, encontrarás trabajos artesanales muy hermosos, elaborados en madera y en ixtle; hay jorongos y bellos sarapes; piezas de cantera labrada y busca las velas enjaezadas, típicas de la localidad”, asegura la publicación.