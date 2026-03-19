Periodistas desplazados en México enfrentan el exilio forzado por el crimen organizado

Las cifras oficiales confirman la tragedia y el horror. México es el país más peligroso para los periodistas, por lo menos dentro de las naciones que no tienen una guerra de por medio.

Desde el año 2000 hasta el 2026, la violencia cobró la vida de 177 comunicadores y dejó a 32 más en calidad de desaparecidos. Frente a la impunidad oficial, el exilio forzado se convierte en la única ruta de escape para quienes se niegan a guardar silencio.

Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras documentan al menos 31 casos de periodistas desplazados. Detrás de esta cifra existen historias de terror donde la amenaza proviene tanto de los cárteles de la droga como de la clase política.

¿Qué pasa con los periodistas en México? Sobornos y persecución por el narco

En 2012, el periodista Francisco Castellanos Javier experimentó el asedio directo. El cártel de Los Caballeros Templarios lo persiguió por rechazar dádivas y negarse a publicar propaganda criminal a su favor.

En 2012, el periodista Francisco Castellanos Javier experimentó el asedio directo del crímen organizado |Azteca Noticias

“Me dijeron ‘usted va a ser el jefe de prensa, le vamos a pagar 500 mil pesos al mes y le daremos un millón a la semana para que reparta... tiene que poner mantas’. Eso fue lo que me motivó a irme del país a Europa hace más de once años”, relata Castellanos.

El periodista advierte que la censura abarca hasta los temas urbanos más cotidianos. Basta con señalar una calle en mal estado para recibir llamadas de advertencia. Si el comunicador ignora el aviso, el terror escala de inmediato con la presencia de camionetas negras y hombres armados afuera de su hogar.

Periodistas vs Gobierno: Así reciben violencia política por denunciar corrupción

Las balas no son el único método para silenciar a la prensa; el aparato de gobierno también expulsa a quienes incomodan al poder. Alfredo Griz Cruz es víctima de este desplazamiento motivado por la persecución política. Su condena al exilio inició tras denunciar graves irregularidades en obras de infraestructura federal.

“Denuncio irregularidades en el Tren Maya a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hubo desvío de recursos millonarios... Tengo que irme a Estados Unidos como refugiado y solicito asilo”, explica el investigador.

En su destierro, encontró a una docena de compañeros de otros estados que también piden refugio en la misma situación de vulnerabilidad.

Periodistas vs la corrupción: El aparato de gobierno también expulsa a quienes incomodan al poder

Periodistas desterrados por ejercer su profesión:

Las agresiones letales y las desapariciones quedan en el olvido institucional, mientras el desplazamiento forzado destruye la vida emocional de las víctimas. El trauma del destierro empujó a Griz Cruz al límite de su resistencia psicológica y lo orilló a cometer dos intentos de suicidio.

“Te pega tener que irte de tu país... te duele. Deberían irse los que secuestran, los que violan, los que roban y ejecutan, y no tú como periodista”, sentencia con indignación.

La libertad de expresión en México agoniza ante la pinza letal de la criminalidad y la corrupción. Hoy, los profesionales de la información enfrentan una decisión extrema y deben elegir entre el silencio, la muerte o el abandono definitivo de su patria.