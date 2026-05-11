¡No te quedes en el tráfico! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas en CDMX HOY 11 de mayo 2026
Las manifestaciones, bloqueos y marchas podrían provocar afectaciones y cierres viales en calles de la CDMX; conoce las alternativas viales para este lunes.
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 11 de mayo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 11 de mayo 2026: Calle cerradas y alternativas viales por manifestantes
Manifestantes en Paseo de la Reforma; zonas afectadas
Se reporta concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma a la altura de Av. Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc; no hay afectaciones viales hasta el momento.
07:49 #PrecauciónVial | Concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/R9F22zx00x— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 11, 2026
Manifestantes en calles de Av. Insurgentes, ¿hay afectaciones?
Se reporta la presencia de manifestantes en calles de Antonio Caso a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc; no afectan vialidades hasta el momento.
07:29 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Antonio Caso a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/Cx8Iv8oAmf— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 11, 2026
Reducción de carriles en Av. Sur; zonas afectadas<
Se reportan reducción de carriles por obras en Av. Sur 122 desde Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacía el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/zveMIRQfm6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 11, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 11 de mayo 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 11 de mayo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 11, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 11 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Y9K051AO1g