Huachicol bajo tierra: descubren túnel clandestino en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que encontraron un túnel clandestino conectado directamente a un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El operativo dejó el aseguramiento de más de 205 mil litros de hidrocarburo, además de vehículos de carga, contenedores y equipo utilizado para extraer combustible de manera ilegal.

De acuerdo con las autoridades federales, la excavación era utilizada para actividades relacionadas con el llamado “huachicol”, una práctica que sigue representando pérdidas millonarias para Pemex y riesgos para la población.

¿Dónde estaba el túnel clandestino hallado en Nuevo León?

La investigación comenzó tras trabajos de inteligencia y recorridos de campo realizados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de Pemex, Guardia Nacional, Defensa, SSPC y Policía Estatal de Nuevo León.

Durante las inspecciones, los agentes localizaron un túnel dentro de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex en Santa Catarina.

Al seguir la excavación, descubrieron que conectaba con un predio ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García. Posteriormente, las autoridades realizaron un cateo en el inmueble y confirmaron que la conexión llegaba directamente a un ducto de 18 pulgadas de Pemex.

La #FGR, en coordinación con @Pemex, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y Policía de Nuevo León, desarticuló un sistema de robo de hidrocarburo.

Se aseguró un túnel conectado a poliducto, más de 205 mil litros de combustible, 23 tractocamiones y 10 autotanques, entre otros.… pic.twitter.com/fJQ9ozDO8V — FGR México (@FGRMexico) May 11, 2026

¿Qué encontraron dentro del túnel de huachicol?

Dentro de la excavación, las autoridades localizaron equipo especializado utilizado para extraer combustible de manera ilegal.

Entre los objetos asegurados estaban:



Un niple soldado al ducto

Una válvula de cierre rápido

Herramientas de roscado

Mangueras de alta presión

Además, se detectó que el inmueble aparentemente funcionaba como centro de almacenamiento y operación para el hidrocarburo robado.

Decomisan tractocamiones y autotanques en Santa Catarina

Durante el operativo federal también fueron asegurados:



205 mil 418 litros de hidrocarburo

23 tractocamiones

10 autotanques

Una grúa

Siete cajas secas

Tres vehículos

Un contenedor marítimo metálico

Bidones y tambos

Herramienta de construcción

Documentación y un teléfono celular

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue un contenedor marítimo donde estaba oculto el acceso principal al túnel clandestino.

Con ello, las autoridades pudieron confirmar la conexión directa entre el predio cateado y las instalaciones de Pemex en Santa Catarina.

El robo de combustible continúa siendo uno de los delitos que más afecta a Pemex y a las finanzas públicas del país. Además de las pérdidas económicas, las tomas clandestinas representan un riesgo constante por posibles fugas, incendios y explosiones.