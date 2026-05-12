Activan Doble Alerta por lluvias torrenciales en CDMX; lista de alcaldías afectadas por tormentas e inundaciones

¡Activan doble alerta! La noche de este lunes se complicó para miles de personas en la CDMX luego de que las autoridades activaran Alerta Roja y Amarilla por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias alcaldías ; las precipitaciones ya generan riesgo de inundaciones, corrientes de agua y afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que las lluvias más intensas se concentrarán entre la noche del lunes y la madrugada del martes; además del agua acumulada, también se esperan fuertes rachas de viento que podrían derribar ramas, anuncios y provocar baja visibilidad en calles y avenidas.

Alcaldías con Alerta Roja por lluvias intensas en CDMX

La Alerta Roja se mantiene activa en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan; en estas zonas podrían registrarse lluvias de entre 50 y 70 milímetros en pocas horas, situación que aumenta considerablemente el riesgo de inundaciones, encharcamientos severos y corrientes peligrosas sobre vialidades.

Vecinos de estas alcaldías comenzaron a reportar acumulación de agua en calles, reducción de visibilidad y tráfico lento debido a la intensidad de las tormentas; además, la posibilidad de granizo mantiene en alerta a conductores y personas que todavía permanecen en la vía pública.

Las alcaldías bajo Alerta Amarilla en la Ciudad de México

La alerta también se extendió a Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco; en estas demarcaciones persiste el riesgo de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Las autoridades pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de árboles, estructuras inestables y retirar basura de coladeras para reducir afectaciones; además, recomendaron mantenerse atentos a nuevos avisos meteorológicos durante la madrugada.

Edomex también enfrenta tormentas fuertes e inundaciones

Las lluvias no solo afectan a la capital; municipios del Estado de México como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Toluca también se encuentran bajo pronóstico de tormentas fuertes con posibles descargas eléctricas y granizo.

En algunas zonas metropolitanas ya se reportan vialidades saturadas y avance lento por acumulación de agua; Protección Civil mantiene vigilancia ante posibles afectaciones mayores durante las próximas horas.

Videos muestran inundaciones y caos vial por lluvias al sur de CDMX

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran las primeras afectaciones provocadas por las lluvias en la Ciudad de México; las imágenes exhiben severos encharcamientos, calles parcialmente inundadas y automovilistas atrapados en medio de las tormentas, principalmente en zonas del sur de la capital.

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🚨🌧️ Las intensas lluvias provocaron inundaciones y bajadas de agua en la carretera Picacho-Ajusco en @TlalpanAl



Autoridades exhortan a extremar precauciones, evitar transitar por zonas afectadas y mantenerse atentos a reportes oficiales ante posibles riesgos de deslaves o… pic.twitter.com/5vNNAZZ5R4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

Uno de los puntos con mayores complicaciones es la alcaldía Tlalpan, donde usuarios reportaron acumulación de agua sobre avenidas principales, reducción de visibilidad y tránsito prácticamente detenido en algunos tramos; además, elementos de seguridad y personal de emergencias desplegaron operativos para agilizar la circulación y atender reportes relacionados con inundaciones.

🌧️🚨 Se registran inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de @TlalpanAl tras las lluvias de este 11 de mayo.



Autoridades llaman a extremar precauciones, evitar zonas afectadas y mantenerse atentos a reportes oficiales ante posibles riesgos de tránsito y emergencias. https://t.co/d0V2Z3IJGf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

En distintos videos también se observan corrientes de agua bajando con fuerza por calles y vehículos avanzando lentamente para evitar quedar varados; las imágenes comenzaron a viralizarse mientras las autoridades mantienen activas las alertas meteorológicas en varias alcaldías de la capital.