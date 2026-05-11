Semáforos provocan accidente en Congreso de la Unión, mientras usted dormía

La madrugada de este lunes en la Ciudad de México estuvo marcada por el contraste: mientras el norte de la capital registraba la movilización de servicios de emergencia por un fuerte impacto vial, en diversas colonias el eco de los mariachis se resistía a morir tras los festejos del Día de las Madres. Esto es lo que ocurrió mientras usted dormía.

Falla en semáforos provoca accidente en la Gustavo A. Madero

El silencio de la madrugada se rompió en el perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un fuerte accidente automovilístico dejó a dos personas lesionadas. El percance tuvo lugar en el cruce de la avenida Congreso de la Unión y la calle Pelícano, en la colonia Granjas Moderna.

#AlertaVial | 🚨 Dos hombres lesionados en choque en Congreso de la Unión y Pelícanos, colonia Granjas @TuAlcaldiaGAM.



Servicios de emergencia atendieron y trasladaron a hospital.



Precaución al circular. @oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/oV43fPpp3a — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

De acuerdo con los reportes recabados en el sitio, el choque ocurrió presuntamente debido a una falla en el sistema de semaforización, ya que los dispositivos de control vial no funcionaban al momento del impacto. A esto se sumó la falta de precaución de ambos conductores al intentar atravesar la intersección sin el señalamiento activo.

Atención de emergencia

Testigos de los hechos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de rescate. Paramédicos arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a los involucrados a bordo de una ambulancia; debido a la intensidad del golpe, ambos conductores fueron trasladados a un hospital cercano para una valoración médica completa. Elementos de seguridad y tránsito realizaron labores de abanderamiento para agilizar la circulación y deslindar responsabilidades.

El festejo a la madres se prolongó hasta el amanecer

Por otro lado, la capital se negó a dormir para seguir celebrando a las madres. Desde las primeras horas del domingo y hasta pasada la medianoche de este lunes, la música y las flores fueron la constante en los hogares capitalinos.

#MientrasDormía | 🌸 El mejor regalo para mamá: tiempo y amor



Este 10 de mayo, las mamás celebraron desde temprano con desayunos, flores y música que se prolongó hasta la medianoche.



Pero lo más importante no fueron los regalos, sino los abrazos, la compañía y el recuerdo de… pic.twitter.com/GMyp3ZKMQs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

"Mi desayuno fue mixiote y luego un pozole", relató la señora Alicia Mosqueda, reflejando el banquete que muchas madres disfrutaron. Para Griselda Osorio y Antonio Linares, lo más valioso no fueron los objetos, sino los gestos: "La despertaron con un abrazo y un ramo de flores". Incluso pasadas las dos de la mañana, los hijos seguían llegando con serenatas y felicitaciones que no podían faltar.

Más que regalos, familia

Entre mariachis, grupos norteños y banda, las madres de la CDMX coincidieron en un punto: el material queda en segundo plano frente a la unión familiar. "No es tanto lo material, sino estar juntos, pasar tiempo juntos", comentó Reyna Mosqueda.

La noche también fue un espacio para la nostalgia. La señora Justina recordó con amor a su madre y hermanas que ya se adelantaron, haciendo un llamado a disfrutar a quienes aún están presentes. Con el grito de "¡que siga la fiesta!", muchas madres capitalinas cerraron una jornada que, mientras usted dormía, demostró que el amor por mamá no conoce horarios ni cansancio.