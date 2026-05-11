Lunes complicado en el Metro CDMX: Cuatro estaciones clave amanecen sin servicio este 11 de mayo
Que no te tome por sorpresa. Este lunes 11 de mayo no hay ascenso ni descenso en cuatro estaciones estratégicas. Descubre cuáles son y planea tus traslados.
Inicia una nueva semana y este lunes 11 de mayo, miles de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México deberán modificar sus traslados de forma urgente. El transporte ya confirmó el cierre temporal de diversas estaciones estratégicas, lo que ya genera un impacto directo en la movilidad matutina.
En este Live Blog de Azteca Noticias te compartimos minuto a minuto las actualizaciones oficiales emitidas por la cuenta del Metro en X. Conoce los tiempos de espera oficiales, afluencia en andenes y las alternativas para esquivar los cierres.
Metro CDMX hoy 11 de mayo: Estaciones cerradas hoy y retrasos EN VIVO
Cuatro Líneas presentan alta afluencia
Se registra afluencia alta en las Líneas 2, 3, 7 y A lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.
Afluencia alta en tres Líneas
Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son Línea 3, Línea 7 y Línea 8 . Personal se encuentra apoyando para agilizar el servicio, informa el Metro CDMX.
Cuatro estaciones cerradas
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Inicia el servicio en el Metro CDMX para este 11 de mayo. Esperamos una temperatura Máx. 25° C Mín. 13° C.