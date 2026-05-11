Lunes complicado en el Metro CDMX: Cuatro estaciones clave amanecen sin servicio este 11 de mayo

Inicia una nueva semana y este lunes 11 de mayo, miles de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México deberán modificar sus traslados de forma urgente. El transporte ya confirmó el cierre temporal de diversas estaciones estratégicas, lo que ya genera un impacto directo en la movilidad matutina.

En este Live Blog de Azteca Noticias te compartimos minuto a minuto las actualizaciones oficiales emitidas por la cuenta del Metro en X. Conoce los tiempos de espera oficiales, afluencia en andenes y las alternativas para esquivar los cierres.