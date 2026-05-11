Detienen a dos presuntos implicados en balacera en Iztapalapa durante festejo del Día de las Madres

Una balacera en Iztapalapa, que dejó tres fallecidos, sigue bajo la mirada de las autoridades, luego de que se confirmara la captura de dos hombres, presuntamente implicados en el ataque armado.

La madrugada del 10 de mayo se realizaban festejos por el Día de las Madres cuando sujetos armados llegaron a la calle Constitución, de la colonia Reforma Política, para cometer el ataque.

Después de analizar cámaras de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a dos sujetos, presuntamente relacionados con la balacera.

Según las autoridades, luego del ataque, tres hombres se alejaron del lugar en una moto y eran seguidos por un auto negro, el cual fue encontrado en la colonia Magdalena Atlazolpa, de la alcaldía Iztapalapa.

Tras una revisión, a los dos hombres les encontraron 30 bolsitas con presunta marihuana y dos teléfonos celulares. Los policías los trasladaron ante un agente del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

¿Qué pasó en la balacera en Iztapalapa?

Un grupo de personas estaba en un convivio familiar por el 10 de mayo, eran alrededor de las 2:00 de la mañana cuando sujetos llegaron al lugar y abrieron fuego; aunque algunos asistentes corrieron, las balas dejaron tres fallecidos y al menos nueve heridos.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Tras tomar conocimiento de un reporte de disparos en un domicilio localizado en la calle Constitución Mexicana, de la colonia #ReformaPolítica, en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, tras el cual tres hombres perdieron la vida y nueve personas resultaron… pic.twitter.com/CF5bJZOPIW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 11, 2026

Entre las víctimas hay dos jóvenes de 16 y 23 años; los lesionados fueron trasladados por sus propios familiares a diferentes hospitales para que recibieran atención.

La demarcación ha registrado otros episodios de violencia recientemente, como el ataque armado en la colonia Providencia Solidaridad, el pasado 14 de marzo que dejó dos muertos, un herido y una persona detenida.

También en marzo, dos mujeres fueron víctimas de un ataque a balazos en el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco; una de ellas perdió la vida mientras recibía atención médica. En este caso, presuntamente dos sujetos serían responsables pero lograron escapar.

