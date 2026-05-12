Sin clases por el Día del Maestro: SEP confirma megapuente de 4 días solo para estos alumnos

¡Como un regalo para los profesores! Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmara que el calendario del ciclo escolar 2025-2026 permanece sin cambios, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México anunció cuatros días sin clases, gracias a un megapuente por el Día del Maestro.

¿Desde cuándo inicia el megapuente de cuatro días?

Este megapuente se decidió como una forma de reconocer la labor de los docentes, así como de las autoridades de la educación básica y superior.

De esta forma, el último día de clases de esta semana para la CDMX será el miércoles 13 de mayo, disfrutando del jueves y viernes como un “regalo” para todos los estudiantes y docentes.

Cabe recordar que en el calendario oficial, se establece que el viernes 15 de mayo es un día de asueto, por lo que los niños de educación básica (incluyendo primaria y secundaria), educación medio superior y superior disfrutarán cuatro días sin clase, tareas o exámenes.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

¡Niños no saldrán el 5 de junio! SEP da marcha atrás al nuevo calendario escolar

¡Que siempre no! Durante la reunión del Conadeu celebrada este lunes 11 de mayo, autoridades educativas informaron que las vacaciones de verano no se adelantarán como se informó en un inicio.

Es decir, no habrá modificaciones al calendario del ciclo escolar 2025-2026, respetando los 185 días de clase que marca el Diario Oficial de la Federación, pese a los juegos que se disputarán en México por la Copa Mundial de la FIFA 2026 , así como por las altas temperaturas.

De esta forma, los alumnos terminarán las clases oficialmente el miércoles 15 de julio, y no el 5 de junio. Sin embargo, los estados sede del Mundial 2026 podrán hacer modificaciones, así como las entidades donde se prevén temperaturas por arriba de los 40 °C.

¿Cuántos megapuentes faltan del ciclo escolar 2026?

En medio del rezago educativo por el que atraviesa el país, el calendario aún marca tres megapuentes restantes antes de que termine el ciclo escolar.

