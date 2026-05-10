¡Violencia en Iztapalapa! Balacera durante convivio familiar deja 3 muertos y varios heridos

La alcaldía Iztapalapa volvió a registrar una madrugada violenta, luego de que este 10 de mayo, ocurriera una balacera durante un convivio familiar en una de las zonas consideradas de alto riesgo en la Ciudad de México (CDMX).

El ataque armado habría sido perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes interrumpieron la fiesta y abrieron fuego contra todos los presentes, incluyendo un menor de edad.

Ataque armado en Iztapalapa deja 3 muertos durante el 10 de mayo

El ataque armado ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana durante los festejos del Día de la Madre en la colonia Reforma Política, intersección de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria.

Primeros reportes apuntan que, mientras el mariachi tocaba, tres sujetos llegaron y dispararon de manera directa contra todos los asistentes.

Las personas apenas si lograron correr para ponerse a salvo, pero las balas alcanzaron a mujeres e incluso adolescentes, dejando como saldo 3 muertos y al menos 9 heridos.

Investigan móvil del crimen en Iztapalapa

Entre las víctimas mortales se encuentran dos jóvenes de 16 y 23 años. Por su parte, los nueve lesionados (cinco hombres y cuatro mujeres) fueron trasladados por sus propios familiares a distintos hospitales para recibir atención médica urgente.

Los heridos continúan hospitalizados, ya que muchos de ellos recibieron disparos en las piernas, pecho o espalda, por lo que deberán permanecer bajo vigilancia médica.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició con las indagatorias para establecer la ruta que siguieron los atacantes, donde no se descarta que hayan emprendido su huida rumbo al Estado de México (Edomex).

Durante los trabajos para hallar posible evidencia en la zona del crimen, se localizaron casquillos percutidos y manchas de sangre, mismas que permitirán arrojar algún tipo de pista para encontrar a los responsables.

De los números a la realidad: cifras de homicidios en Iztapalapa

Hasta mayo de 2026, Iztapalapa es una de las alcaldías que más homicidios registran en la CDMX, aunque autoridades afirmaron que a principios de este año, se redujo los homicidios en un 9.5 %, logrando la desarticulación de varios grupos criminales que operan en la zona.

Pero los números son una cosa y la realidad es otra, y este ataque armado solo evidencia la ola de violencia que se vive en México, donde ni en convivios familiares se puede estar seguro.

