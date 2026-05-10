¡BTS paraliza la CDMX! Estas son las calles cerradas y vialidades afectadas por el último concierto de la banda; rutas alternas

¡Colapsan la capital del país! El furor de los conciertos de BTS en México paralizaron algunas zonas de la capital del país, provocando cierres viales y caos vial en las inmediaciones del recinto donde se presentó la agrupación, pero ¿qué calles serán afectas por su última presentación en la CDMX?

La agrupación surcoreana más famosa del mundo se presentará por última vez en la CDMX después de dos conciertos inolvidables.

Calles afectadas por concierto de BTS en CDMX

¡No te quedes atorado en el tráfico! La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reveló el mapa de las calles afectadas por el último concierto de BTS en México; estas son las vialidades colapsadas:



Viaducto Río de la Piedad en ambos sentidos. Presenta mayor carga en los carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto.

en ambos sentidos. Presenta mayor carga en los carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto. Avenida Río Churubusco , Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con Viaducto .

, Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con . Avenida Añil, paralelo al recinto, donde suelen concentrarse los asistentes de pie.

Las calles afectadas podrían presentar cierres parciales o tráfico intenso a lo largo del día; se recomienda a los asistentes tomar precauciones y salir con tiempo.

El pasado 9 de mayo 2026, las fans de BTS se reunieron a las afueras del recinto para disfrutar del concierto de la agrupación surcoreana, provocando caos vial en la zona, además del cierre de Río Churubusco.

He traído a mi familia a muchos conciertos, (yo nunca entro y siempre me quedo este lugar). Jamás había visto esto.

Estoy impresionado con las #ArmyMéxico desde afuera felices con solo escucharlos a #BTW #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY pic.twitter.com/ZKmC3qqX8L — CMF. Marcos Hdz Nava (@markcNava) May 8, 2026

Alternativas viales para llegar al concierto de BTS en CDMX

Las alternativas viales por las calles afectadas y colapsadas para el último concierto de BTS este 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP son las siguientes:



Eje 3 Oriente.

Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Presidente Plutarco Elías Calles.

Eje 4 Oriente.

Canal Río Churubusco.

Calzada Ignacio Zaragoza.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | Con motivo del evento musical denominado @bts_bighit World Tour "Arirang" in México City, la #SSC de la #CiudadDeMéxico, realizará un dispositivo de seguridad y vialidad, en el @EstadioGNP, ubicado en la alcaldía @IztacalcoAl , con la finalidad de… pic.twitter.com/SjyW5kjaCn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 9, 2026

¿A qué hora comienza el último concierto de BTS en CDMX?

¡Se despiden de México! El último concierto de BTS en CDMX será este 10 de mayo 2026 a las 20:00 horas en el Estadio GNP, reuniendo por última vez a miles de ARMY en un solo recinto para cantar y bailar las canciones de la agrupación.

El último concierto de la agrupación surcoreana durará alrededor de 2 horas y media.