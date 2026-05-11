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Choque múltiple en Calzada Ignacio Zaragoza colapsa la vialidad en CDMX; se reportan 8 heridos

¡Precaución! Un choque múltiple entre un camión de transporte público y una camioneta de carga en Calzada Ignacio Zaragoza dejó al menos 8 heridos.

choque en Ignacio Zaragoza, CDMX
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Escrito por: Iveth Ortiz

Un fuerte accidente registrado la tarde de este lunes 11 de mayo en carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza provocó severo caos vial y dejó al menos ocho personas lesionadas, luego de que un choque múltiple entre un camión de transporte público y una camioneta de carga.

El choque ocurrió a la altura de la estación Guelatao de la Línea A del Metro CDMX, donde ambas unidades y una camioneta de carga protagonizaron un carambola que afectó la circulación en ambos sentidos, especialmente rumbo al centro de la Ciudad de México.

Información en desarrollo...

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