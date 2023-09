Muerte de Cristal Flores fue negligencia médica y discriminación, denuncian sus padres

Las deficiencias del sector salud han cobrado una nueva víctima y en esta ocasión se trata de Cristal Flores de 7 años de edad, quien padecía cáncer en un ojo, pero logró vencerlo a pesar del desabasto de medicamentos oncológicos que padeció.

Sin embargo, en junio pasado su salud volvió a deteriorarse y sus padres la llevaron al Hospital Infantil de México en donde los médicos se negaron a realizarle estudios, lo cual derivó en un mal diagnóstico lo cual borró toda oportunidad de mejorar su salud.

Fue el 4 de septiembre cuando la pequeña Cristal Flores murió y sus padres Crisanto y Maricruz hablaron para Fuerza Informativa Azteca sobre lo ocurrido y lo que exigen a las autoridades ya que, aseguran se trató de un caso de negligencia médica.

¿Qué le pasó a la niña Cristal Flores?

Crisanto Flores, papá de Cristal Flores recordó que la pequeña presentó un dolor de estómago por lo que la llevaron al hospital en donde les dijeron que estaba bien de sus signos vitales y que no tenía nada en ese momento y se la llevaron a su casa.

“A los pocos días volvimos porque ya iba con más inflamación, ya no tenía fuerza en sus piecitos, ya no quería comer nada, volvimos al hospital, nos dicen que lo que ella tenía era que no podía hacer popó, que estaba estreñida de su intestino y le dieron unos laxantes para que se los tomara y se los estuvimos dando como ellos nos dijeron y resulta que ella no se vio bien, estuvo peos”, recuerda el papá de la niña.

En la tercera ocasión que fueron al hospital llegaron al hospital con el mismo problema por lo que pidieron que le hicieran estudios para saber qué tenía: “No veíamos mejoría en ella”.

A pesar de las peticiones, “nunca le hicieron estudios” y solo le checaban sus signos y que estaba bien: “Nos la volvieron a dar y la llevamos a casa”.

Conoció a una señora que le recomendó a un pediatra particular y a pesar de no contar con los recursos lo visitó, quien al revisarla le dio unas gotas para el dolor pero les dijo de la necesidad de realizarle unos estudios para saber que tenía.

“Le hice caso al pediatra, la llevé a hacerle su estudio, le sacamos una radiografía y ahí es cuando se confirma”, indicó el padre de la menor.

Cristal venció al #cáncer pero no al sistema de #salud



La niña murió por presunta negligencia; sus padres denunciaron pues los #médicos se negaron a hacerle estudios y le dieron un mal #diagnóstico.



La #entrevista con @_otomartinez, @Radiohen y @vaitiaremateos en @HechosAM. pic.twitter.com/PV8Dx5yoEd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2023

Por su parte, Maricruz Suárez mamá de Cristal pidió a las autoridades atender a los niños con los medicamentos necesarios para su tratamiento y recordó que en ocasiones su pequeña no los tuvo.

“Exijo y le pido a la gente que nos apoye para que se haga justicia a mi hija porque fue algo muy feo que nosotros vivimos, pero ella más en el hospital”, recordó.

Sobre las causas por las que Cristal tenía malestar estomacal, porque de acuerdo con el estudio que le realizaron, tenía inflamado el hígado. Cuando el papá de la pequeña envió el resultado al pediatra, le dijo que acudiera de inmediato al hospital porque la niña necesitaba atención urgente de hospitalización.

Los padres de la niña aseguraron que si hubiera tenido el estudio y la atención oportunos, seguiría viva.

Maricruz Suárez recordó que una ocasión discutió con una doctora quien le dijo que tenía que buscar en otro hospital de segundo nivel y buscar un pediatra, cuando se encontraba en el Hospital Infantil de México. Incluso en el área de Trabajo Social le pasaron una lista de otros hospitales para que su niña recibiera atención a pesar de que tenía pase abierto desde hace cinco años.

Por este hecho, la familia de la pequeña, también denuncia discriminación.