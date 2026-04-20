¡Arrancó la fiesta! Así se vive la Feria de San Marcos 2026

La Feria Nacional de San Marcos 2026 ya comenzó y promete ser una de las ediciones más grandes de los últimos años. Este evento, considerado el más importante de Aguascalientes, arrancó desde el primer minuto del fin de semana y se extenderá por 23 días.

En esta edición 2026, la feria celebra 198 años de tradición, consolidándose como una de las fiestas más emblemáticas del país.

Autoridades estiman la llegada de más de 8 millones de visitantes, tanto nacionales como internacionales, lo que la convierte en uno de los eventos más concurridos de México.

¿Qué hay en la Feria de San Marcos 2026?

La feria tiene de todo. Desde conciertos masivos hasta actividades culturales, pasando por gastronomía, exposiciones y espectáculos tradicionales. Uno de los mayores atractivos es la variedad de opciones. Hay foros con artistas para todos los gustos, el famoso Palenque, eventos familiares y muchas actividades gratuitas.

Además, este año se contemplan más de 3 mil eventos culturales, lo que significa que prácticamente todos los días hay algo nuevo que ver o hacer.

Entre lo más destacado están:



Conciertos con artistas nacionales e internacionales

Espectáculos taurinos

Exposición ganadera de primer nivel

Actividades culturales y familiares

Eventos gastronómicos

La gobernadora Teresa Jiménez destacó que esta edición busca ofrecer una experiencia completa, segura y accesible para todos.

¿Cómo fue el inicio de la Feria de San Marcos 2026?

El arranque estuvo marcado por un ambiente festivo desde las primeras horas. Visitantes destacaron la variedad de opciones y el ambiente familiar que caracteriza a la feria.

Horas después, se realizó la tradicional coronación de la reina y sus princesas, uno de los momentos más esperados del inicio. El alcalde Leonardo Montañez resaltó que la feria sigue siendo un evento pensado para disfrutarse en familia, con espacios renovados y mayor oferta de entretenimiento.

¿Por qué la Feria de San Marcos es tan importante en México?

La Feria de San Marcos no es solo una fiesta local, es un referente nacional e internacional. Su historia, que se acerca a los 200 años, la ha convertido en un punto clave para el turismo, la cultura y la economía.

Además, su combinación de tradición y modernidad la hace única: puedes pasar de un concierto a una exposición cultural o a un evento gastronómico en cuestión de minutos. Para muchos, es la mejor excusa del año para visitar Aguascalientes.

En pocas palabras, si buscas fiesta, cultura, música y tradición, la Feria de San Marcos 2026 es el lugar donde todo eso se junta.