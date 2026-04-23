El campo en peligro de extinción: Agricultores de Chihuahua denuncian corrupción de Segalmex

Productores de frijol del estado de Chihuahua se declararon este abril de 2026 en “peligro de extinción” ante el colapso financiero que enfrenta el campo mexicano, derivado de los altos costos de insumos, la inoperancia institucional y una red de corrupción que persiste en el organismo Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex). Con miles de toneladas de grano almacenadas y sin mercado, los agricultores denuncian que, mientras el intermediario les paga apenas 10 pesos por kilo —monto insuficiente para cubrir el diésel y fertilizantes—, el consumidor final paga hasta 40 pesos en los estantes, una brecha del 300% que los mantiene al borde de la quiebra bajo la mirada pasiva de la Secretaría de Gobernación.

El “coyotaje” oficial: De Segalmex a Alimentación para el Bienestar

A pesar del cambio de nombre del organismo rector de los precios de garantía, los líderes agrarios aseguran que las prácticas de corrupción no han desaparecido. Eraclio Rodríguez, integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo, señaló que los centros de acopio siguen favoreciendo a los intermediarios o “coyotes” en lugar de a los pequeños productores.

“El hecho de que le hayan cambiado el nombre de Segalmex a Alimentación para el Bienestar no sirve si no cambian la estructura; sigue siendo lo mismo”, afirmó Rodríguez, quien recordó que las alertas de desvíos de recursos entregadas desde la administración pasada no tuvieron consecuencias.

Chihuahua: Excluido del presupuesto oficial

La promesa del Gobierno Federal de comprar la cosecha a 27 pesos por kilo ha quedado en el aire para la mayor parte del estado. Según el agricultor José Luis Vázquez, la falta de presupuesto etiquetado para la entidad ha dejado fuera al 70% de la producción local.

Sin acceso al programa oficial, los productores se ven obligados a malbaratar su trabajo o acumular el grano en bodegas que hoy están repletas, sin liquidez para iniciar el siguiente ciclo agrícola.

El aumento descontrolado en el precio del diésel y los fertilizantes ha hecho que sembrar sea hoy una apuesta de alto riesgo y baja rentabilidad.

Gobernación permanece con los brazos cruzados

El sector agrícola también dirigió sus críticas hacia la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y al subsecretario César Yáñez, a quienes acusan de una “absoluta ignorancia” sobre la realidad del campo.

“Es parte de la inoperancia del Estado Mexicano para atender los problemas sociales. ¿Qué pueden saber del campo? Absolutamente nada. Cuando el gobierno no actúa, eso también es parte de la corrupción”, sentenció Eraclio Rodríguez ante la falta de diálogo y soluciones concretas para evitar el colapso del sector.

“Esto no da para más”

Para hombres como Rey David Rodríguez, quien ha dedicado su vida al cultivo de frijol, la situación actual es la peor en décadas. El sentimiento de abandono es generalizado: “Sembramos y no sabemos si nos lo van a comprar... de ahí para adelante vamos de peor en mal”. La advertencia de los productores es clara: si el campo no es redituable, la soberanía alimentaria de México está sentenciada.