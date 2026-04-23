Perfil de Julio César Jasso Ramírez: El tirador de Teotihuacán y la peligrosa subcultura del ‘Terrorismo Estocástico’

Teotihuacán, el sitio donde los hombres se convierten en dioses, fue el escenario de una metamorfosis oscura el pasado 20 de abril. El ataque perpetrado por Julio César Jasso Ramírez no fue un estallido de locura espontánea, sino la ejecución quirúrgica de un plan gestado en las sombras de la red profunda.

El 20 de abril: Una fecha con doble simbolismo

El análisis forense confirma que la elección del día no fue casualidad. Julio César Jasso Ramírez operó bajo una fijación histórica y criminal:



Aniversario de Columbine: El atacante buscaba emular la masacre escolar de 1999 en Estados Unidos, participando en lo que comunidades digitales llaman Live Action Role Play (LARP), llevando la ficción del odio a una ejecución real. Efeméride Neonazi: La fecha coincide con el natalicio de Adolf Hitler, vinculando su resentimiento social con ideologías de extrema derecha que Jasso manifestaba desde la adolescencia.

Radicalización invisible y silencio digital

A diferencia de otros atacantes, Jasso no dejó un manifiesto público. Su perfil se construyó en la red profunda y en comunidades transnacionales:



Aislamiento digital: Una estricta disciplina de silencio para evitar ser detectado por algoritmos de seguridad.

Una estricta disciplina de silencio para evitar ser detectado por algoritmos de seguridad. Fetiche por la IA: Entre sus pertenencias se encontró una imagen generada por inteligencia artificial donde el agresor posaba con los tiradores de Columbine, evidenciando una desconexión total con la realidad.

Surge nuevo video sobre el ataque en Teotihuacán



Captan la llegada del tirador a la pirámide de la Luna: "pasó frente a nosotros"



Momentos después comienzan los disparos y el terrorpic.twitter.com/T2Ex5BrTgb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 23, 2026

Las 3 capas del ‘Terrorismo Estocástico’

Expertos en criminología señalan que este evento es un caso de libro de terrorismo estocástico. Julio César Jasso Ramírez no recibió una orden directa, pero fue ‘programado’ por el ecosistema de odio en internet:



Cultura del True Crime: Glorificación de asesinos seriales y tiradores masivos. Supremacía y Xenofobia: Un resentimiento profundo hacia los extranjeros. Apropiación Cultural Distorsionada: Justificó el ataque como un ‘sacrificio’ para proteger la zona arqueológica de Teotihuacán de quienes consideraba ‘profanadores’.

El caso de Julio César Jasso Ramírez es un recordatorio de que las fronteras de la violencia se han desplazado: hoy, el peligro no solo acecha en las calles, sino que se incuba en el silencio de una pantalla. Mientras la True Crime Community en América Latina intenta convertir este ataque en un mito digital, el reto para las autoridades y la sociedad es monumental.

⚠️ Julio César, de 27 años, sería el presunto tirador en #Teotihuacán



Su credencial de elector lo ubica en La Purísima Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero



📷 @lasillarota pic.twitter.com/GQoXbnsx8j — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 21, 2026

En esta nueva era, la seguridad comienza por entender que el próximo atacante podría estar siendo programado ahora mismo, en la soledad de una red que nunca duerme.