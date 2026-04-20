“Aguantó cinco horas en ese carro, exijo justicia"; pide mamá de Beany, víctima de feminicidio en Chiapas

La estudiante universitaria Beany Lozano García perdió la vida el 16 de abril de 2026, días después de recibir un disparo en la cabeza presuntamente de José Manuel “N”, su pareja, quien permanece prófugo.

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, Anahí García Alfaro, madre de la víctima, relató la desesperada búsqueda y las evidencias que apuntan al responsable en Tuxtla Chico, en el estado de Chiapas.

Cómo ocurrió el engaño de José Manuel “N” en el fraccionamiento Toscana

Anahí García Alfaro, mamá de Beany Lozano García, cuenta que su hija cometió el error de enamorarse y confiar en la persona equivocada y “quien al principio demostró otra cara”, consideró.

José Manuel “N” convenció a Beany de salir de su casa en el fraccionamiento Toscana alrededor de las 2:47 a.m. del 6 de abril, usando engaños.

La joven estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), de 18 años, salió abrazando a su perrito mascota, la única forma de evitar que alertara. Cámaras del fraccionamiento captan la camioneta de José Manuel “N” ingresando a las 14:50 horas, y proporcionaron placas y hora aproximada de los hechos.

Pruebas y evidencias: la investigación de la familia de la estudiante de la Unach

Anahí García detectó la ausencia de Beany y llamó insistentemente sin respuesta. Marcó a José Manuel “N” y a su familia; el abuelo y un supuesto enfermero negaron saber de él. Exigió el número del padre, quien afirmó no tener contacto con su hijo mayor de edad y no responsabilizarse. La madre localizó otro domicilio, entró con llaves enviadas por el padre y halló pertenencias del sospechoso, pese a sus negativas.

La familia revisó cámaras, contactó amigas de la joven y hasta vieron que el último mensaje de Beany en WhatsApp fue a las 2:47 horas. También buscaron en el fraccionamiento. Alertas de una camioneta baleada con una persona dentro los llevaron al hospital, donde confirmaron la gravedad. Anahí destaca el tono amenazante del padre de José Manuel “N”, quien mencionó tener “gente” y fingió preocupación por la desaparición de la joven y de su hijo.

Exigen justicia por el feminicidio en Tuxtla Chico

El disparo entró por la oreja izquierda y salió por el temporal derecho de Beany, trayectoria que indica se originó dentro de la camioneta blanca en la que iba y que fue abandonada en el cantón Omoha, Tuxtla Chico, frontera con Guatemala.

Balazos internos confirman la agresión en el vehículo. José Manuel “N” llamó a un testigo a las 15:15 horas, alegando persecución de motos y un balazo a su novia; luego envió audios y en una llamada de 7 minutos admitió: “Se arrepentía de todo lo que había hecho”, dijo la madre de Beany.

La víctima luchó cinco horas antes de ser encontrada. Anahí García exige justicia: “Mi hija luchó, sufrió demasiado. Aguantó casi cinco horas abandonada en ese carro. Si ella fue tan fuerte, lo único que me queda es sacar fuerzas para hacerle justicia”. A pesar de que la familia enfrenta amenazas por compartir información, la madre de la joven aseguró que continuarán en la lucha por conseguir que se resuelva este caso.

