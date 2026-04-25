Teotihuacán bajo vigilancia: Refuerzan seguridad tras ataque que dejó una turista muerta

La zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más importantes del país, mantiene una fuerte presencia de seguridad este fin de semana, luego del ataque armado que dejó una mujer sin vida y varios turistas heridos.

A pesar del impacto del hecho, miles de visitantes nacionales y extranjeros continúan llegando, mientras las autoridades refuerzan operativos para garantizar su seguridad.

Seguridad en Teotihuacán: ¿qué pasó en el “lunes negro”?

El reforzamiento de vigilancia se da luego del ataque ocurrido días atrás, cuando un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, ingresó armado al sitio.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sujeto portaba un arma calibre .38, un cuchillo y más de 50 cartuchos útiles. Posteriormente subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego contra visitantes.

El saldo fue trágico: Una turista canadiense fallecida, siete turistas extranjeros lesionados, de los cuales tres continúan hospitalizados

¿Cómo es el nuevo operativo de seguridad en Teotihuacán?

Después del ataque, autoridades implementaron un dispositivo de seguridad reforzado con participación de la Guardia Nacional y la policía auxiliar. El operativo incluye:

Primer filtro: revisión de vehículos en accesos



Segundo filtro: inspección de visitantes y pertenencias



Vigilancia permanente en puntos estratégicos.



Cabe señalar que con estas medidas se cbusca evitar el ingreso de personas con armas, además garantizar la tranquilidad de los visitantes.

🏛️ ¡Teotihuacán reabre sus puertas!



Tras el reciente ataque armado, la zona arqueológica retoma actividades en su horario habitual de 08:00 a 17:00 horas.



La Pirámide de la Luna permanecerá cerrada hasta nuevo aviso como medida preventiva.



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¿Es seguro visitar Teotihuacán actualmente?

Turistas consultados por Azteca Noticias aseguran que, pese al incidente, la presencia de seguridad genera confianza: “Me sentí más segura cuando vi que revisaban bolsas y todo”, comentó una visitante.

Otros viajeros, incluso provenientes de Estados Unidos, reconocen que existía nerviosismo, pero decidieron acudir al sitio al ver el despliegue de seguridad.

Turismo en Teotihuacán se recupera pese a la alerta

Comerciantes y trabajadores de la zona reportan una recuperación gradual del turismo, con mayor afluencia durante el fin de semana. Algunos destacan que Teotihuacán sigue siendo un destino clave, especialmente ante eventos internacionales que podrían atraer más visitantes.

Seguridad en Teotihuacán, una obligación del Estado

Expertos coinciden en que, al tratarse de un sitio emblemático visitado por miles de personas de todo el mundo, garantizar la seguridad en Teotihuacán es una responsabilidad fundamental del Estado mexicano. La actividad turística no se detiene, pero el reto es claro: ¿serán suficientes estas medidas para devolver la confianza total a uno de los sitios más visitados del país?